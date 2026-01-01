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Лидер DEVILDRIVER: «Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, но писать музыку за меня он не будет»



DEZ FAFARA в новом интервью попросили прокомментировать продолжающуюся дискуссию вокруг использования генераторов музыки на основе искусственного интеллекта для создания мелодий, гармоний и текстов с помощью алгоритмов ИИ и моделей машинного обучения:



«Не знаю. По сути, это просто еще один инструмент. Лично я им не пользуюсь. Но знаю многих вокалистов, которые используют ИИ для написания текстов. Вот только как вообще можно загрузить что-то в компьютер, позволить ему написать тебе вокальную партию, а потом самому это петь? Для меня это, черт возьми, не имеет никакого смысла.



Хотя как небольшой вспомогательный инструмент… Например, когда мы публикуем обложку нового альбома и вы видите, как гиена на ней начинает двигаться или рычать, — очевидно, это сделано с помощью ИИ. Вот в таком качестве — как один маленький инструмент в твоем арсенале — это нормально. Но использовать его для написания музыки, текстов, создания всех клипов или всего оформления — ни за что».



Продолжая тему, Dez добавил:



«Послушайте, единственный случай, когда я могу воспользоваться ИИ, — если мне нужно подобрать рифму. Например: "Черт, что рифмуется с этим словом?" Скажем: "Что рифмуется с 'dog'?" Ну да — "fog", "dog". Но мне нужно что-то еще. Спрашиваешь: "Что рифмуется с 'dog'?" — и получаешь еще тридцать вариантов. Вот для такого — пожалуйста.



Но в остальном — нет. Я не использую его как творческий инструмент. Значит ли это, что никогда не буду? Не знаю. Если говорить о видео, я видел несколько действительно очень крутых роликов, сделанных с помощью ИИ.



Но, на мой взгляд, у него нет души. У компьютера, черт возьми, нет сердца. И посмотрим, к чему все это приведет. Если мы позволим этой истории с искусственным интеллектом развиваться дальше… Может, вы не смотрели "The Terminator", но, черт возьми, тогда у нас будут большие проблемы. Как только они станут разумными и начнут думать самостоятельно, нам всем конец».











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