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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
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Papa Roach

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7 июл 2026 : 		 Новое видео PAPA ROACH

7 апр 2026 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы превращаем тьму в свет!»

30 мар 2026 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Рад, что рок-культура сопротивляется искусственному интеллекту»

22 мар 2026 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Верую на 146%»

20 мар 2026 : 		 Новое видео PAPA ROACH

29 янв 2026 : 		 Новая песня PAPA ROACH

3 окт 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о секрете долголетия команды

18 сен 2025 : 		 PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили золото

17 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

10 сен 2025 : 		 Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH
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Новое видео PAPA ROACH



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See U in Hell ft. ‪@Hanumankind, новое видео PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже.




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7 июл 2026
Altair21
Ооо, вспоминаю Infest, один из моих первых рок альбомов вообще, вот отвал башки был. А здесь прям вообще попса ебаная по типу брингов, ну его нахуй такое музло, лучше тупо попсу послушать или какой ёбаный цветно кал блядь. Тем более они сюда какого-то бомжа из той движни завезли. В душе не ебу кто это и знать не хочу
7 июл 2026
m
mohnatiy
Altair21, челы всегда конъюктурщину играли, как кстати и бринги) У тебя наверное синдром утёнка, что само по себе не является чем-то плохим.
7 июл 2026
Corpsegrinder04
Altair21, согласен. По сравнению с Infest-ом современное творчество скам.
Ещё и карлик неприкасаемый в клипе не в тему стихи читает.
Шейдикс давно уже полюса попутал. В особенности после того как набил себе под глазами мушки как у опущенного педераста.
7 июл 2026
gravitgroove
По мелодиям лучшие (ПМСМ) их альбомы - это Love Hate Tragedy и Getting away with Murder. В Infest, спустя годы, речитатив в большинстве треков кажется неуместной опцией.
просмотров: 365

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