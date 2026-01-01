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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Five Finger Death Punch

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FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь первые



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FIVE FINGER DEATH PUNCH получили 18 первое место в чартах Billboard's Mainstream Rock Airplay благодаря недавнему синглу "Eye Of The Storm". Этот трек взят из альбома "Legacy", выход которого запланирован на 31 июля в цифровом варианте, а на CD, виниле и кассете 18 сентября.

Кроме того, синглы "Welcome To The Circus" и "Darkness Settles In" получили золотой статус, "Jekyll And Hyde" и "Wash It All Away" получили платиновый статус, а "A Little Bit Off" стала дважды платиновой.




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