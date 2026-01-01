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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 82
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 30
[= ||| все новости группы



*

Yao

*
Страна
JapanЯпония
Стиль
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|||| сегодня

Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk в YAO



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777 (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk), новое видео YAO, доступно для просмотра. Согласно заявлению группы, этот проект был создан с целью изучить, что может получиться, когда музыканты и артисты из разных жанров объединяются и работают над чем-то как единое целое.

Даже название проекта вытекает из идеи сотрудничества — концепции «Яойорозу-но-ками», что означает «Восемь миллионов богов».

И их дебютный трек «777» с самого начала демонстрирует, что происходит, когда пересекаются различные музыкальные направления. Начинаясь с ярких припевов, которым так и хочется подпевать, и гортанных воплей, а затем соединяя в себе поп-роковую цепкость и интенсивность хип-хопа, трек с самого начала носит экспериментальный характер.

И хотя множество различных звуков и стилей борются за ваше внимание, каждый элемент кажется тщательно продуманным и искусно скомпонованным. Созданный, чтобы на долго поселиться у вас в голове и удивлять каждую секунду, этот первый образец амбициозного приключения уже вызывает настоящий восторг!




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