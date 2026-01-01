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Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk в YAO



777 (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk), новое видео YAO, доступно для просмотра. Согласно заявлению группы, этот проект был создан с целью изучить, что может получиться, когда музыканты и артисты из разных жанров объединяются и работают над чем-то как единое целое.



Даже название проекта вытекает из идеи сотрудничества — концепции «Яойорозу-но-ками», что означает «Восемь миллионов богов».



И их дебютный трек «777» с самого начала демонстрирует, что происходит, когда пересекаются различные музыкальные направления. Начинаясь с ярких припевов, которым так и хочется подпевать, и гортанных воплей, а затем соединяя в себе поп-роковую цепкость и интенсивность хип-хопа, трек с самого начала носит экспериментальный характер.



И хотя множество различных звуков и стилей борются за ваше внимание, каждый элемент кажется тщательно продуманным и искусно скомпонованным. Созданный, чтобы на долго поселиться у вас в голове и удивлять каждую секунду, этот первый образец амбициозного приключения уже вызывает настоящий восторг!







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