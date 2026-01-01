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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 30
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 30
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BÜlent Ceylan

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|||| сегодня

DORO в новом видео BÜLENT CEYLAN



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Wolfsherz feat. DORO, новое видео BÜLENT CEYLAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “B.L.N.T.”, релиз которого намечен на 11 сентября на Napalm Records:

1. Stumpf ist Trumpf
2. Fünf vor Zwölf
3. Wir haben gelebt
4. Wolfsherz (feat. Doro)
5. Keiner kommt hier lebend raus
6. Habt euch endlich alle lieb
7. Lange Haare
8. Randale und Radau (feat. Michael Rhein)
9. Ein Hoch auf die beschissenen Zeiten
10. Leck mich Tag
11. Diktatürk
12. Am Ende gut




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