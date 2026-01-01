DORO в новом видео BÜLENT CEYLAN

Wolfsherz feat. DORO, новое видео BÜLENT CEYLAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “B.L.N.T.”, релиз которого намечен на 11 сентября на Napalm Records:
1. Stumpf ist Trumpf
2. Fünf vor Zwölf
3. Wir haben gelebt
4. Wolfsherz (feat. Doro)
5. Keiner kommt hier lebend raus
6. Habt euch endlich alle lieb
7. Lange Haare
8. Randale und Radau (feat. Michael Rhein)
9. Ein Hoch auf die beschissenen Zeiten
10. Leck mich Tag
11. Diktatürk
12. Am Ende gut
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