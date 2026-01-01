Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 38
*Новое видео AMON AMARTH 33
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 38
*Новое видео AMON AMARTH 33
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



10 июл 2026 : 		 TED NUGENT: «Сейчас выплаты серьезно уменьшились»

12 мар 2026 : 		 TED NUGENT: «Я не переживаю, что меня нет в ЗСРнР»

20 окт 2025 : 		 TED NUGENT: «Мне 76 и я еще могу»

8 сен 2025 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

11 авг 2025 : 		 TED NUGENT о музыке BLACK SABBATH: «Они называли это тяжёлым металлом, но по сути это был блюз»

26 мар 2025 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своей гитаре, как возбужденный подросток!»

16 мар 2025 : 		 TED NUGENT: «"Stranglehold" сейчас более актуальна, чем в момент создания»

16 фев 2025 : 		 Редкости от TED NUGENT

7 дек 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

12 ноя 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

19 окт 2024 : 		 TED NUGENT: «METALLICA как Джеймс Браун с белым басистом»

14 окт 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

18 сен 2024 : 		 TED NUGENT ответил PEARL JAM

5 сен 2024 : 		 TED NUGENT зажег с SAMMY HAGAR

1 авг 2024 : 		 TED NUGENT и сын

30 июл 2024 : 		 TED NUGENT выступил на ярмарке

26 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»

20 июн 2024 : 		 TED NUGENT: «Люблю я оленину!»

15 июн 2024 : 		 TED NUGENT объяснил, почему его не берут в гитаристы

12 июн 2024 : 		 TED NUGENT о месячнике гордости

16 апр 2024 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

11 фев 2024 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»

25 янв 2024 : 		 TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»

30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT: «Сейчас выплаты серьезно уменьшились»



zoom
В рамках недавней беседы TED NUGENT высказался о том, как изменилась музыкальная индустрия, когда на текущий момент почти никто не покупает записи, а вместо этого платит за доступ к музыке через стриминговые сервисы.

«По-моему, "Stranglehold" уже приближается к миллиарду прослушиваний — как сейчас это называют, стримов. И "Fred Bear" тоже скоро доберётся до миллиарда, потому что людям нравится мощная, эмоциональная, яркая и просто классная музыка. Но раньше я получал по несколько долларов с каждого проданного альбома. А сейчас, кажется, за миллиард стримов можно заработать долларов 29,95»

Продолжая тему, Nugent признался, что, став профессиональным музыкантом шесть десятилетий назад, вообще не задумывался о финансовой стороне профессии.

«Я вообще не думал о деньгах. Я просто хотел играть музыку. Только потом начал понимать, что вместо десяти человек, заплативших по доллару за вход, на концерт стали приходить уже двести. И тогда я осознал: это мои деньги. Они ведь пришли посмотреть на меня, а не на стены клуба.

Если ты собираешь группу, покупаешь усилители, струны, фургон, прицеп, платишь за бензин, меняешь масло и шины, тебе нужно зарабатывать, чтобы всё это продолжало существовать».

По его словам, доходы музыкантов сегодня значительно сократились.

«Эти выплаты резко уменьшились. Я знаю ребят, которые вкалывают как проклятые, потрясающе играют, настоящие виртуозы, но им с трудом хватает денег просто на то, чтобы удержаться на плаву. Всё потому, что заработки от продажи музыки — пластинок, CD, да чего угодно... Я уже даже не знаю, что сейчас продаётся, за всем не уследишь.

Зато сейчас хорошо расходятся мои оригинальные виниловые пластинки. Мы также запустили новый проект — NugeVault. Там мы публикуем архивные записи, старые демо, неизданные дубли и дополнительные песни, оставшиеся после сессий записи тех самых 40 миллионов проданных альбомов. И люди всё это покупают.

Так что мне по-прежнему везёт — людям интересно узнать, что делает Ted'a Nugent'a тем самым Ted'ом Nugent'ом... Проект называется NugeVault и пользуется огромным успехом, потому что всем хочется понять, что творится в голове у этого психа. А если вдруг разберётесь — обязательно мне сообщите!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 30

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом