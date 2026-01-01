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TED NUGENT: «Сейчас выплаты серьезно уменьшились»



В рамках недавней беседы TED NUGENT высказался о том, как изменилась музыкальная индустрия, когда на текущий момент почти никто не покупает записи, а вместо этого платит за доступ к музыке через стриминговые сервисы.



«По-моему, "Stranglehold" уже приближается к миллиарду прослушиваний — как сейчас это называют, стримов. И "Fred Bear" тоже скоро доберётся до миллиарда, потому что людям нравится мощная, эмоциональная, яркая и просто классная музыка. Но раньше я получал по несколько долларов с каждого проданного альбома. А сейчас, кажется, за миллиард стримов можно заработать долларов 29,95»



Продолжая тему, Nugent признался, что, став профессиональным музыкантом шесть десятилетий назад, вообще не задумывался о финансовой стороне профессии.



«Я вообще не думал о деньгах. Я просто хотел играть музыку. Только потом начал понимать, что вместо десяти человек, заплативших по доллару за вход, на концерт стали приходить уже двести. И тогда я осознал: это мои деньги. Они ведь пришли посмотреть на меня, а не на стены клуба.



Если ты собираешь группу, покупаешь усилители, струны, фургон, прицеп, платишь за бензин, меняешь масло и шины, тебе нужно зарабатывать, чтобы всё это продолжало существовать».



По его словам, доходы музыкантов сегодня значительно сократились.



«Эти выплаты резко уменьшились. Я знаю ребят, которые вкалывают как проклятые, потрясающе играют, настоящие виртуозы, но им с трудом хватает денег просто на то, чтобы удержаться на плаву. Всё потому, что заработки от продажи музыки — пластинок, CD, да чего угодно... Я уже даже не знаю, что сейчас продаётся, за всем не уследишь.



Зато сейчас хорошо расходятся мои оригинальные виниловые пластинки. Мы также запустили новый проект — NugeVault. Там мы публикуем архивные записи, старые демо, неизданные дубли и дополнительные песни, оставшиеся после сессий записи тех самых 40 миллионов проданных альбомов. И люди всё это покупают.



Так что мне по-прежнему везёт — людям интересно узнать, что делает Ted'a Nugent'a тем самым Ted'ом Nugent'ом... Проект называется NugeVault и пользуется огромным успехом, потому что всем хочется понять, что творится в голове у этого психа. А если вдруг разберётесь — обязательно мне сообщите!»







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