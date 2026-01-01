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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 31
*Новое видео AMON AMARTH 30
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Mastodon

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|||| 9 июл 2026

MASTODON о смерти Брента Хайндса



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Участники MASTODON опубликовали 35-минутное видео, в котором впервые подробно рассказали о своих отношениях с одним из основателей группы — гитаристом и вокалистом Брентом Хайндсом. Напомним, что он покинул MASTODON в марте 2025 года, а пять месяцев спустя погиб в результате аварии на мотоцикле. Его место в составе занял гастрольный гитарист Nick Johnston, который, как сообщается, также примет участие в записи следующего студийного альбома. В обращении, сопровождающем публикацию видео, музыканты написали:

«Всем привет! Мы только что завершили европейский тур, и в каждой стране нас встречали невероятно тепло. Это лето мы точно никогда не забудем. Огромное спасибо всем, кто был с нами!

Мы вступаем в новую главу истории MASTODON, и хотим сделать это правильно — поговорить о Бренте. Все уже видели короткие фрагменты, заголовки и различные домыслы, но до сих пор мы сами не рассказывали историю наших 25-летних отношений.

Говорить о Бренте непросто. Он был частью нашей семьи, человеком, которого мы искренне любили. Он был настоящим безумцем — нашим безумцем, — и вместе с этим приходили определённые сложности. И то, и другое — правда. Мы не собираемся продвигать какую-то одну версию событий, игнорируя другую.

Его потеря заставила нас столкнуться с таким горем, которого мы никогда не ожидали испытать. Больше не будет объятий, дружеских «дай пять», споров и последующих примирений. Именно это оказалось особенно тяжело. Это настоящая боль.

Мы решили опубликовать этот разговор, чтобы вы услышали всё напрямую от нас. Вы этого заслуживаете.

Спасибо вам за последние 25 лет, что были рядом с нами и с Брентом».




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