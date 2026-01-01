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Foreigner

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Лидер FOREIGNER заключил соглашение с PRIMARY WAVE MUSIC



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PRIMARY WAVE MUSIC — один из крупнейших независимых музыкальных издателей, специализирующийся на работе с легендарными артистами, — объявил о заключении партнерского соглашения с Mick'ом Jones'ом, основателем и главным автором песен FOREIGNER.

В рамках нового сотрудничества PRIMARY WAVE MUSIC займется издательским и звукозаписывающим каталогами Jones'а, а также вопросами, связанными с использованием имени, образа и бренда FOREIGNER, включая гастрольную деятельность группы. Компания также предоставит свои маркетинговые и издательские ресурсы, чтобы совместно с музыкантами развивать новые маркетинговые, брендинговые, цифровые и синхронизационные проекты, а также инициативы в сфере кино и телевидения.

За свою карьеру FOREIGNER продали более 80 миллионов альбомов по всему миру и по праву считаются одной из самых успешных рок-групп в истории. В дискографии коллектива — девять студийных альбомов, семь из которых вошли в первую тридцатку чарта Billboard 200, включая номинированный на Грэмми альбом "4".

После выхода пластинка сразу возглавила Billboard 200 и удерживала первое место десять недель подряд. Только в США было продано свыше шести миллионов экземпляров "4", а сам альбом подарил слушателям такие хиты, как "Waiting For A Girl Like You" и "Juke Box Hero".

Помимо студийных работ, FOREIGNER выпустили 11 концертных релизов, 16 сборников и почти 50 синглов. Шестнадцать из них вошли в Top 30 чарта Billboard Hot 100, включая "Waiting For A Girl Like You", "Juke Box Hero", "I Want To Know What Love Is" и "Cold As Ice".

Дебютный сингл "Feels Like The First Time", вышедший в 1977 году с одноименного альбома FOREIGNER, поднялся до четвертого места в Billboard Hot 100 и впоследствии вошел во множество списков лучших рок-песен. Следующий сингл, "Cold As Ice", также оказался в десятке лучших, заняв шестую строчку. Успех дебютного альбома принес группе первую номинацию на премию Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель» в 1978 году.

В последующие годы коллектив выпустил еще два альбома — "Double Vision" и "Head Games", а затем представил свою самую коммерчески успешную работу — "4". Этот диск удерживал первое место в Billboard дольше, чем любой другой альбом в истории лейбла Atlantic, и заслужил высокие оценки критиков. Журнал Classic Rock назвал его «шедевром».

В альбом вошли такие хиты, как "Juke Box Hero" и "Waiting For A Girl Like You". Последняя, выпущенная в 1981 году, добралась до второго места Billboard Hot 100 и оставалась на этой позиции рекордные 14 недель, благодаря чему FOREIGNER попали в список Billboard "Greatest Songs Of All Time".

В январе 1982 года вышел "Juke Box Hero", который издание Ultimate Classic Rock назвало лучшей песней в истории группы. Сингл получил платиновый статус и стал одним из главных концертных номеров FOREIGNER. По мнению American Songwriter, несмотря на более поп-ориентированное звучание группы в тот период, "Juke Box Hero" доказал, что коллектив «по-прежнему несет аудитории настоящий дух рок-н-ролла».

В 1984 году FOREIGNER выпустили еще одну культовую балладу — "I Want To Know What Love Is". Композиция с пятого студийного альбома возглавила чарты как в США, так и в Великобритании и до сих пор остается одной из самых известных и любимых песен коллектива.

Mick Jones так прокомментировал новое партнерство:

«Larry Mestel создал уникальную компанию, которая специализируется на легендарных артистах и невероятно успешно развивает их наследие. Я искренне рад, что он и его команда профессионалов будут работать вместе с моими давними друзьями и менеджерами Phil'ом Carson'ом и Stewart'ом Young'ом, чтобы и дальше укреплять позиции FOREIGNER и популярность наших песен.

Более двадцати лет назад я собрал новую версию группы с лучшими музыкантами, которых только смог найти. В этом году мы отметим 50-летие основания FOREIGNER в Нью-Йорке, выпустив концертный альбом и фильм, в которых оригинальные участники Lou Gramm и Al Greenwood присоединились к группе для великолепного выступления на острове Эллис. Не могу представить лучшего дома для этого проекта и будущего FOREIGNER, чем PRIMARY WAVE».

Основатель и генеральный директор PRIMARY WAVE, Larry Mestel, заявил:

«Mick Jones — один из самых выдающихся авторов песен всех времен, а FOREIGNER — одна из немногих супергрупп, которые до сих пор дарят зрителям потрясающие живые выступления. Для нас большая честь сотрудничать с Mick'ом, Phil'ом Carson'ом, Stewart'ом Young'ом и всей группой, помогая вывести их песни и бренд на еще более высокий уровень».

Eric Baker из PRIMARY WAVE добавил:

«Музыка FOREIGNER давно стала частью мировой культуры, и мы невероятно рады приветствовать эту легендарную группу в семье PRIMARY WAVE. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с Phil'ом Carson'ом, Stewart'ом Young'ом и всей командой, чтобы эти бессмертные песни продолжали вдохновлять слушателей по всему миру еще многие десятилетия».

Сегодня у FOREIGNER больше хитов, попавших в первую десятку американских чартов, чем у JOURNEY, и столько же, сколько у FLEETWOOD MAC. Группа занимает прочные позиции во всех категориях рейтинга Billboard "Greatest Of All Time". В отдельные периоды еженедельные продажи каталога FOREIGNER превосходили показатели LED ZEPPELIN, AC/DC, THE ROLLING STONES, THE WHO, DEF LEPPARD, VAN HALEN, AEROSMITH и многих других классических рок-исполнителей (по данным Nielsen SoundScan).

На счету FOREIGNER — десять мультиплатиновых альбомов и шестнадцать хитов, вошедших в Top 30. Коллектив остается одной из самых популярных рок-групп мира: общий объем продаж превысил 80 миллионов пластинок, а концерты по-прежнему собирают аншлаги. Среди бессмертных хитов группы — "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time", "Urgent", "Head Games", "Say You Will", "Dirty White Boy", "Long, Long Way From Home" и мировой хит № 1 "I Want To Know What Love Is", входящий в клуб Spotify Billions Club.

Почти спустя 50 лет после основания FOREIGNER продолжают пользоваться огромной популярностью: их песни еженедельно набирают почти 20 миллионов аудио- и видеопрослушиваний, а каталог группы недавно вошел в топ-40 списка Business Insider «Самые продаваемые музыкальные исполнители всех времен».




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