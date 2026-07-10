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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 35
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 35
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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The Rolling Stones

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10 июл 2026 : 		 Новый альбом THE ROLLING STONES доступен для прослушивания

26 июн 2026 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

11 июн 2026 : 		 THE ROLLING STONES и FIFA заявили о сотрудничестве

5 июн 2026 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

14 май 2026 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

5 май 2026 : 		 Новая песня THE ROLLING STONES

25 сен 2025 : 		 THE ROLLING STONES переиздают Black And Blue

7 дек 2024 : 		 Аромат от THE ROLLING STONES

19 ноя 2024 : 		 Концертное видео THE ROLLING STONES

24 окт 2024 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет зимой

21 сен 2024 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет осенью

8 авг 2024 : 		 THE ROLLING STONES сотрудничают с PANINI AMERICA

29 июл 2024 : 		 IRON MAIDEN и THE ROLLING STONES сыграли свадьбу

24 май 2024 : 		 Переиздание THE ROLLING STONES выйдет летом

2 май 2024 : 		 THE ROLLING STONES в Хьюстоне

21 апр 2024 : 		 Концертное видео THE ROLLING STONES

4 фев 2024 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

10 янв 2024 : 		 Новый релиз THE ROLLING STONES выйдет весной

20 дек 2023 : 		 Новое видео THE ROLLING STONES

19 дек 2023 : 		 Концертное видео THE ROLLING STONES

9 дек 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

2 дек 2023 : 		 PAUL McCARTNEY в новом треке THE ROLLING STONES

24 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от THE ROLLING STONES

16 ноя 2023 : 		 Ром от THE ROLLING STONES

29 окт 2023 : 		 KEITH RICHARDS не исключает, что ROLLING STONES будут выступать в виде голограмм

28 окт 2023 : 		 THE ROLLING STONES стали первыми
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Новый альбом THE ROLLING STONES доступен для прослушивания



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Foreign Tongues, новый альбом THE ROLLING STONES, доступен для прослушивания.




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10 июл 2026
Altair21
Облога-блеванул и испугался одновременно)
просмотров: 74

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