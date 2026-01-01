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GIL MOORE: «99,99 % одобряют реюнион TRIUMPH»



В недавнем интервью Gil Moore рассказал, что реакция публики на реюнион-тур TRIUMPH превзошла все ожидания.



«Отзывы были просто невероятными. Когда тур только стартовал, одни фанаты говорили: "Давайте, мы уже не можем дождаться. Любой вариант TRIUMPH для нас — это здорово". Другие же были настроены скептически: "Rik не выйдет на сцену. Gil тоже. Они будут работать спустя рукава" или "Все будет идти под фонограмму". Но это оказалось полной ерундой — мы доказали обратное. Концерт за концертом все эти сомнения рушились, как кегли в боулинге. Достаточно посмотреть соцсети — 99,99% отзывов были положительными. Единственный человек, который остался недоволен, жаловался, что не смог найти парковочное место. Для нас это стало огромным зарядом уверенности.



Со сцены было видно, как люди плачут. Они аплодировали, кричали и плакали одновременно. Весь этот тур ощущался как большое семейное воссоединение. Думаю, многих поразило, на каком уровне сейчас играет группа. И никаких подкладок — все было исполнено вживую. Ничего не было записано заранее, все было по-настоящему. Именно поэтому впечатления оказались такими сильными.



За всю жизнь рядом с Rik'ом Emmett'ом я никогда не видел его настолько счастливым, как в этом туре. Это было написано у него на лице. За кулисами мы обнимались, и он буквально светился от счастья, словно ребенок. Даже ребята из APRIL WINE, которые открывали концерты, радовались за нас, потому что видели, что происходит».



После того как интервьюер заметил, что тур TRIUMPH удачно стартовал 10 апреля в Орландо, но с каждым концертом группа чувствовала себя все увереннее, Moore согласился.



«Я бы сравнил это с первой весенней попыткой завести газонокосилку. Ты забыл слить старый бензин, не почистил ее снизу, там еще осталась прошлогодняя трава. Пытаешься завести — она кашляет, чихает, работает с перебоями. Вот примерно так же запускалась и наша рок-н-ролльная машина.



Сколько бы мы ни репетировали в студии Metalworks, ничто не сравнится с настоящей большой сценой. Во Флориде мы время от времени переглядывались с вопросом в глазах: "Ты вообще понимаешь, где я сейчас? А я понимаю, где ты?" В этих взглядах были и неуверенность, и комизм одновременно. Что-то вроде: "Черт возьми, американские горки уже мчатся, а ремень безопасности болтается".



Потом мы сыграли в Sault Ste. Marie, немного успокоились, словно залили свежий бензин в бак. Затем сменили звукорежиссеров — и это сразу многое изменило. После этого были Scotiabank Arena в Торонто, TD Coliseum в Гамильтоне, затем снова пересекли границу. Когда добрались до Чикаго, Сент-Луиса, Канзас-Сити и других городов Среднего Запада, механизм уже начал работать как надо. А к моменту, когда мы приехали в Техас, он уже просто пылал. Музыканты наконец сыгрались, стряхнули пыль после долгого перерыва. Возможно, нам просто не хватило репетиций. Но когда все заработало, группа превратилась в идеально отлаженную машину».



На вопрос о возможности новых концертов TRIUMPH в ближайшем будущем Gil ответил:



«Теперь мы знаем, что способны это делать. Я всегда сравниваю группу со спортивной командой: хуже всего, когда в раздевалке плохая атмосфера. У многих коллективов проблемы именно в этом — музыканты не могут ладить друг с другом, иногда даже их жены не находят общего языка. У TRIUMPH все наоборот. У нас великолепная атмосфера за кулисами. Мы искренне восхищаемся друг другом, отлично ладим, у всех прекрасное чувство юмора, а это крайне важно. И все любят пиротехнику — это вообще обязательное условие. Так что лучше быть уже не может.



Плюс огромная поддержка семей. Думаю, ни у одной группы нет такого тыла. Поэтому я всегда говорю, что наши поклонники — это часть большой семьи. Если нам предложат новые концерты, все будет зависеть от многих обстоятельств. Думаю, мы еще сыграем, но пока ничего не подписано и не согласовано, не хочу забегать вперед.



Зато мы точно снимем еще один документальный фильм. Часть материала уже отснята. Думаю, получится очень интересно».



Moore также рассказал о новом документальном фильме TRIUMPH, который станет продолжением картины "Triumph: Rock & Roll Machine".



«Первый фильм не отвечал на вопрос: "Что дальше?" Он заканчивался фестивалем суперфанатов в Metalworks, после чего группа словно уезжала в закат, и никто не понимал, что будет дальше.



Последние 25 лет я всем говорил: "Я никогда больше не поеду в тур с TRIUMPH". И говорил это абсолютно серьезно. Rik тоже утверждал, что больше не собирается выступать. Он даже завершил сольную карьеру. Поэтому никто не ожидал, что вообще что-то произойдет.



Но случилась целая цепочка невероятных совпадений. Первым стало наше выступление во время хоккейного плей-офф. Оно вызвало огромный интерес у поклонников и массу разговоров. Затем подключилась Live Nation и сказала: "Этот тур обязательно должен состояться". Я все равно думал, что ничего не выйдет. Ну кто после двадцати пяти лет перерыва снова отправляется на гастроли? Никто. Но мы сделали это. Примерно так же, как когда-то решили сразу ехать в Америку в качестве хедлайнеров. Все говорили: "Вы сумасшедшие, это не сработает". Но мы снова доказали обратное».



Рассказывая о том, чему будет посвящен новый фильм, Gil отметил:



«Мне кажется, зритель получит возможность увидеть все изнутри. Узнает, через какую неопределенность мы проходили, как рождалась идея с двумя ударными установками на двух разных подиумах и какой невероятный объем работы проделал Brent. Там будет и моя собственная история возвращения на сцену.



Ведь группа действительно не выступала все эти годы, но Rik продолжал играть сольно. За него я никогда не переживал — я знал, что он великолепный гитарист и с ним все будет в порядке, если здоровье позволит. Меня больше всего волновал я сам. Поэтому фильм покажет путь каждого из нас. Для Rik'a главным испытанием была не техника игры, а внутренние сомнения: "Стоит ли это делать? Или нет?" Это как постоянно спрашивать себя: "Она меня любит или ненавидит?"»



По словам Moore, команда Metalworks снимала абсолютно все с самого начала подготовки к воссоединению.



«Я сказал: "Неважно, чем все закончится. Даже если корабль утонет прямо в гавани, еще не успев выйти в море, мы снимем весь процесс". Может быть, именно это и стало бы финалом TRIUMPH.



Но, думаю, никто не мог предположить, насколько успешно все пройдет. На каждом концерте зрители стояли весь вечер. И после каждого шоу казалось: "Сегодня было даже лучше, чем вчера". Хотя на самом деле все концерты были одинаково хороши. Нам всем было очень интересно увидеть, как работает этот новый состав из пяти человек: когда Brent играет на клавишных, а я сижу за ударными; потом я выхожу к микрофону, а он садится за барабаны; затем мы оба играем на ударных, а Rik, Phil или Todd поют. Получилась настоящая эстафета. За всю карьеру я никогда не играл в группе с такой необычной концепцией».







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