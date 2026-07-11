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*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Iron Maiden

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Басист IRON MAIDEN: «Мы на церемонию в ЗСРнР не пошли бы и не будь у нас концерта»



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STEVE HARRIS и Bruce Dickinson прокомментировали Metal Hammer новость о предстоящем включении легендарной британской группы в Зал славы рок-н-ролла в этом году. На вопрос, были ли внутри группы какие-либо дискуссии по поводу участия в церемонии, Steve ответил:

«Нет. Были лишь отдельные комментарии от пары участников группы. У Bruce'a на этот счет есть своё твёрдое мнение, и это его право. Меня это никогда особо не беспокоило ни в ту, ни в другую сторону, потому что мы занимаемся этим не ради наград. Но, как ни странно, я рад, что это произошло, так что американцы перестанут об этом трепаться. По-моему, если тебе что-то предлагают, стоит сказать: "Большое спасибо". Но беспокоился ли я из-за того, получу я её или нет? Нет».

Bruce вступил в разговор:

«Я даже не могу заставить себя высказаться по этому поводу в язвительном тоне. Я ценю, что значительное количество людей радуется за нас. Это приятно. Нас это не волнует».

На вопрос, пошли бы они на церемонию, если бы в это время не были в турне по Австралии, Bruce ответил отрицательно. Steve добавил:

«Я не участвую в таких мероприятиях. Я даже не пошёл на недавнюю церемонию с красной ковровой дорожкой, посвящённую документальному фильму об IRON MAIDEN. Это не в моих правилах».

Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла 2026 года состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 июл 2026
Atheist666
В итоге представлять Мэйден на церемонии будут Блейз и Стрэттон )))
11 июл 2026
gravitgroove
Дирекция музея может дисквалифицировать за не уважение к их дружелюбному коллективу, объединяющего своей любовью весь земной шар.
просмотров: 361

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