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Басист IRON MAIDEN: «Мы на церемонию в ЗСРнР не пошли бы и не будь у нас концерта»



STEVE HARRIS и Bruce Dickinson прокомментировали Metal Hammer новость о предстоящем включении легендарной британской группы в Зал славы рок-н-ролла в этом году. На вопрос, были ли внутри группы какие-либо дискуссии по поводу участия в церемонии, Steve ответил:



«Нет. Были лишь отдельные комментарии от пары участников группы. У Bruce'a на этот счет есть своё твёрдое мнение, и это его право. Меня это никогда особо не беспокоило ни в ту, ни в другую сторону, потому что мы занимаемся этим не ради наград. Но, как ни странно, я рад, что это произошло, так что американцы перестанут об этом трепаться. По-моему, если тебе что-то предлагают, стоит сказать: "Большое спасибо". Но беспокоился ли я из-за того, получу я её или нет? Нет».



Bruce вступил в разговор:



«Я даже не могу заставить себя высказаться по этому поводу в язвительном тоне. Я ценю, что значительное количество людей радуется за нас. Это приятно. Нас это не волнует».



На вопрос, пошли бы они на церемонию, если бы в это время не были в турне по Австралии, Bruce ответил отрицательно. Steve добавил:



«Я не участвую в таких мероприятиях. Я даже не пошёл на недавнюю церемонию с красной ковровой дорожкой, посвящённую документальному фильму об IRON MAIDEN. Это не в моих правилах».



Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла 2026 года состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе.







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