Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



12 июл 2026 : 		 «Если я не в составе MEGADETH, я считаю это сольным проектом DAVE MUSTAINE»

13 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для меня проблема в ИИ то, что он искусственный, и не интеллект»

2 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Много что я придумал!»

9 апр 2026 : 		 В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON

24 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON целиком исполнил альбом MEGADETH

11 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»

20 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»

18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

«Если я не в составе MEGADETH, я считаю это сольным проектом DAVE MUSTAINE»



zoom
DAVID ELLEFSON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" в очередной раз спросили, готов ли он принять участие вместе с другими бывшими участниками группы, такими как гитарист Marty Friedman, в прощальном туре MEGADETH:

«Я никогда не отказывался от такой возможности... Когда Dave собрал группу и сказал, что хочет снова работать вместе в 2004 году, я ответил ему то же самое. Потому что тогда ходили разговоры о том, что мы должны воссоединиться, как в 1990-х, когда вышел альбом "Rust In Peace", но этого, конечно, не произошло. А потом, в 2015 году, прямо перед этим — кажется, в 2014-м, — мы снова заговорили о воссоединении, но когда этого не случилось, мы фактически воссоздали группу и выпустили альбом "Dystopia".

Но в 2004 году, когда мы впервые попытались собрать группу, я сказал Dave'y, что для меня это скорее сольный проект... Если я не в составе MEGADETH, я считаю это сольным проектом Dave'a Mustaine'a. Вот как я на это смотрю. И дело не в том, что это хорошо, плохо или как-то ещё, просто это нечто другое. Для меня это совсем не то, что MEGADETH с Ellefson'ом и Mustaine'ом. Поэтому я тогда сказал: "Почему бы нам не пригласить Jeff Young, Chris Poland, других оставшихся участников, Ника Менцу и даже Marty? Почему бы нам не сделать что-то масштабное?" И тут я вспомнил, что в то время так делали ASIA и YES — и с огромным успехом. Они объединяли обе группы, гастролируя вместе, потому что это был совсем другой мир. Молодые группы вроде LAMB OF GOD и KILLSWITCH ENGAGE были на пике популярности. И трэш-металл, можно сказать, вернулся на сцену в 2000-х. Но я думаю, что сейчас, прежде чем выпускать что-то такого масштаба, особенно с учётом того, что в группе было много разных ключевых участников, и у каждого состава и каждого альбома этого состава были свои поклонники, нужно хорошенько подумать. Мы знаем это по опыту с KISS. Есть KISS 1970-х, есть KISS 1980-х, есть разные версии. И у каждой из них есть своя фэн-база. Так что если бы я решал, я бы сказал: "Да, конечно". Но опять же, это я, а я со всеми в хороших отношениях. Так что кто знает, как всё сложится?»

На вопрос ведущего программы о том, дружит ли он с нынешним басистом MEGADETH James LoMenzo, Ellefson ответил:

«Да, дружу. Я не держу зла ни на кого из тех, кто сейчас выступает с Dave'ом. Они, безусловно, талантливые музыканты. И, похоже, они порядочные люди. Мы с Kiko пригласили Dirk'a в 2016 году. Chris Adler вернулся в LAMB OF GOD, и нам нужен был постоянный барабанщик, потому что Chris не мог выступать на двух концертах одновременно. Chris дал нам номер Dirk'a. Мы связались с ним, он пришёл на прослушивание, и его взяли в группу — мы с Kiko добились этого. И Dirk, конечно, достоин этой должности. Я всегда хвалил LoMenzo. Я был удивлён, что он может исполнять такую музыку, потому что это не совсем его стиль, но он, безусловно, отлично справляется. Мы можем дружить и общаться на разные темы. Так что я не держу на него зла. Но, как я уже сказал, для меня это звучит по-другому. Когда мы с Dave'ом играем вместе, это и есть MEGADETH — оригинальная версия, существовавшая с 1980-х по 1990-е, а затем возрождённая в 2010–2021 годах. Просто у неё другое звучание. Что есть, то есть. И так будет всегда. Меня это устраивает. Мне по-прежнему платят и я получаю отчисления, так что продолжайте работать. [Смеётся]. Я не против».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 135

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом