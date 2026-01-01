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«Если я не в составе MEGADETH, я считаю это сольным проектом DAVE MUSTAINE»



DAVID ELLEFSON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" в очередной раз спросили, готов ли он принять участие вместе с другими бывшими участниками группы, такими как гитарист Marty Friedman, в прощальном туре MEGADETH:



«Я никогда не отказывался от такой возможности... Когда Dave собрал группу и сказал, что хочет снова работать вместе в 2004 году, я ответил ему то же самое. Потому что тогда ходили разговоры о том, что мы должны воссоединиться, как в 1990-х, когда вышел альбом "Rust In Peace", но этого, конечно, не произошло. А потом, в 2015 году, прямо перед этим — кажется, в 2014-м, — мы снова заговорили о воссоединении, но когда этого не случилось, мы фактически воссоздали группу и выпустили альбом "Dystopia".



Но в 2004 году, когда мы впервые попытались собрать группу, я сказал Dave'y, что для меня это скорее сольный проект... Если я не в составе MEGADETH, я считаю это сольным проектом Dave'a Mustaine'a. Вот как я на это смотрю. И дело не в том, что это хорошо, плохо или как-то ещё, просто это нечто другое. Для меня это совсем не то, что MEGADETH с Ellefson'ом и Mustaine'ом. Поэтому я тогда сказал: "Почему бы нам не пригласить Jeff Young, Chris Poland, других оставшихся участников, Ника Менцу и даже Marty? Почему бы нам не сделать что-то масштабное?" И тут я вспомнил, что в то время так делали ASIA и YES — и с огромным успехом. Они объединяли обе группы, гастролируя вместе, потому что это был совсем другой мир. Молодые группы вроде LAMB OF GOD и KILLSWITCH ENGAGE были на пике популярности. И трэш-металл, можно сказать, вернулся на сцену в 2000-х. Но я думаю, что сейчас, прежде чем выпускать что-то такого масштаба, особенно с учётом того, что в группе было много разных ключевых участников, и у каждого состава и каждого альбома этого состава были свои поклонники, нужно хорошенько подумать. Мы знаем это по опыту с KISS. Есть KISS 1970-х, есть KISS 1980-х, есть разные версии. И у каждой из них есть своя фэн-база. Так что если бы я решал, я бы сказал: "Да, конечно". Но опять же, это я, а я со всеми в хороших отношениях. Так что кто знает, как всё сложится?»



На вопрос ведущего программы о том, дружит ли он с нынешним басистом MEGADETH James LoMenzo, Ellefson ответил:



«Да, дружу. Я не держу зла ни на кого из тех, кто сейчас выступает с Dave'ом. Они, безусловно, талантливые музыканты. И, похоже, они порядочные люди. Мы с Kiko пригласили Dirk'a в 2016 году. Chris Adler вернулся в LAMB OF GOD, и нам нужен был постоянный барабанщик, потому что Chris не мог выступать на двух концертах одновременно. Chris дал нам номер Dirk'a. Мы связались с ним, он пришёл на прослушивание, и его взяли в группу — мы с Kiko добились этого. И Dirk, конечно, достоин этой должности. Я всегда хвалил LoMenzo. Я был удивлён, что он может исполнять такую музыку, потому что это не совсем его стиль, но он, безусловно, отлично справляется. Мы можем дружить и общаться на разные темы. Так что я не держу на него зла. Но, как я уже сказал, для меня это звучит по-другому. Когда мы с Dave'ом играем вместе, это и есть MEGADETH — оригинальная версия, существовавшая с 1980-х по 1990-е, а затем возрождённая в 2010–2021 годах. Просто у неё другое звучание. Что есть, то есть. И так будет всегда. Меня это устраивает. Мне по-прежнему платят и я получаю отчисления, так что продолжайте работать. [Смеётся]. Я не против».







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