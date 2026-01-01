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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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No Cure

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|||| сегодня

Новое видео NO CURE



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Brain Matter Displacement, новое видео NO CURE, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома It Is Going to Get Dark, выходящего десятого июля:

1. When the Spasms Cease 02:57
2. Oblivion Crusade 01:50
3. Brain Matter Displacement 02:59
4. Slowly Turning Blue 03:42
5. Ironclad 02:01
6. Starved in Sanctuary 03:28
7. My World in Flames 02:58
8. Convulsing in the Dark 03:26
9. Shapen the Blade 02:16
10. Purity Spiral 02:41
11. I Am Still Fucking Straight Edge 00:50
12. Everything I Love Is Dead or Dying 03:47
32:55








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