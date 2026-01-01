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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 35
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Eva Under Fire

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Новое видео EVA UNDER FIRE



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My Own Name, новое видео EVA INDER FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Villainous", выход которого состоялся десятого июля на Better Noise Music:

01. Awakening
02. My Own Name
03. Survive My Scars
04. Villainous (feat. Maria Brink)
05. The Words You Say
06. Don't Say I'm OK
07. Hello Hollow
08. Dark Soul
09. Gasoline
10. Murder Scene
11. Safe Word
12. Teeth
13. A Violent End








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