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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 85
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 40
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 35
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AC/DC

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|||| сегодня

AC/DC открыли тур в США



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Выступлением 11 июля на Bank Of America Stadium in Charlotte, North Carolina, AC/DC открыли североамериканскую часть тура Power Up, в рамках которого коллектив отыграет 18 концертов:

01. If You Want Blood (You’ve Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. Highway To Hell
11. Shoot To Thrill
12. Sin City
13. Jailbreak
14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
15. High Voltage
16. Riff Raff
17. You Shook Me All Night Long
18. Whole Lotta Rosie
19. Let There Be Rock

Encore:

20. T.N.T.
21. For Those About To Rock (We Salute You)




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