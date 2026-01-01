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*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
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Guns N' Roses

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FRANK FERRER об уходе из GUNS N' ROSES: «Всему приходит конец»



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FRANK FERRER недавно поговорил с Rolling Stone о своем участии в GUNS N' ROSES:

«Всё когда-нибудь заканчивается. Просто всё заканчивается. И я уже говорил об этом раньше: я знал, что это не будет длиться вечно. Я просто был так счастлив, что смог этим заниматься, пока у меня была такая возможность, а сейчас я занимаюсь другими делами. Вот так всё просто».

Далее он добавил, что никаких «драматических событий», которые привели бы к его уходу из GUNS N' ROSES, не произошло.

«Мы не ссорились и ничего подобного не было».

После того как интервьюер заметил, что Frank «справился» со своим уходом «так хорошо, как только можно», тот ответил:

«У меня нет особых ожиданий. Я не живу с мыслью, что всё должно быть так-то и так-то. Я просто принимаю вещи такими, какие они есть. Не знаю, может, это потому, что я вырос в бедности в Нью-Йорке. Если у тебя есть ожидания, то будут и разочарования, а я стараюсь избегать разочарований. Иногда я скучаю по этому, а иногда нет — как и по всему остальному в жизни. То, что я больше не играю с ними, не значит, что этих людей больше нет в моей жизни. Так было вчера, и так есть сегодня, и точка».

Он подтвердил, что видел в интернете видеозаписи, на которых его замена, Isaac Carpenter, , играет с GUNS N' ROSES:

«Он отличный барабанщик. Он классный, и он с Duff'ом отлично сработались, и, похоже, им нравится играть вместе, так что это круто».

На вопрос, удалось ли ему поговорить с Axl'ом по душам в последний раз, Frank ответил:

«Не думаю, что это была ситуация, когда нам нужно было говорить по душам, и я уверен, что мы с ним снова встретимся. Я уверен, что мы встретимся. Просто всё меняется и ничто не остаётся прежним, вот и всё… Но я уверен, что однажды мы с ним встретимся, пообщаемся и, может быть, сыграем вместе, а может, и нет. Не знаю. Никакой вражды нет. Даже близко».




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