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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*

Metallica

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13 июл 2026 : 		 Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты

6 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2026 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал $100 тысяч на помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

2 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'12

25 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине

23 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'98

16 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

3 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты



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После выпуска обновленной версии альбома "ReLoad", который уже является четырежды платиновым, он вновь вернулся в чарты:

* Top Hard Rock Albums, No. 1 (debut)
* Top Rock Albums, No. 3 (debut)
* Top Rock & Alternative Albums, No. 4 (debut)
* Indie Store Album Sales, No. 7 (debut)
* Top Album Sales, No. 9 (re-entry)
* Vinyl Albums, No. 7 (re-entry)
* Billboard 200, No. 16 (re-entry)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 июл 2026
Atheist666
Видимо, у американцев сильная ностальгия по нелихим 90-м.
просмотров: 295

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