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Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты



После выпуска обновленной версии альбома "ReLoad", который уже является четырежды платиновым, он вновь вернулся в чарты:



* Top Hard Rock Albums, No. 1 (debut)

* Top Rock Albums, No. 3 (debut)

* Top Rock & Alternative Albums, No. 4 (debut)

* Indie Store Album Sales, No. 7 (debut)

* Top Album Sales, No. 9 (re-entry)

* Vinyl Albums, No. 7 (re-entry)

* Billboard 200, No. 16 (re-entry)







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