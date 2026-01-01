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*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Megadeth

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Готов ли JEFF YOUNG вновь выступить с MEGADETH?



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JEFF'a YOUNG'a в недавнем интервью спросили, считает ли он, что во время прощального тура MEGADETH Dave Mustaine должен пригласить на сцену всех бывших участников группы, включая экс-басиста MEGADETH и нынешнего коллегу Jeff'а по KINGS OF THRASH David'a Ellefson'a:

«Я отношусь к этому совершенно нейтрально. У меня нет никакого мнения на этот счет. Более того, я даже не знаю, согласился бы сам, если бы мне предложили. Мы и так играем эту музыку с KINGS OF THRASH, и, на мой взгляд, делаем это даже лучше. Так что я не вижу, зачем мне еще раз этим заниматься. Единственная причина — это фанаты. Чтобы они смогли увидеть такое вживую. Только ради этого».

Объясняя, почему идея вновь выступить с MEGADETH его не особенно привлекает, Jeff сказал:

«Мы не сказать чтобы все были друзьями с самого начала. А мне, если честно, совершенно неинтересны вся эта драма и закулисные разборки. Marty Friedman уже выходил с ними на сцену на нескольких концертах, так что они уже поставили эту галочку. А вокруг подобных вещей всегда слишком много политики и ненужной суеты.

Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Сейчас мне вполне достаточно доиграть концерты KINGS OF THRASH, запланированные на этот год. А в следующем году я полностью переключаюсь на свой сольный альбом. Именно об этом я сейчас и думаю.

Если же KINGS OF THRASH еще соберутся вместе, то хотелось бы, чтобы это было ради чего-то действительно особенного — например, выступления на DOWNLOAD FESTIVAL или в качестве специальных гостей у KK'S PRIEST либо ACCEPT».

Возвращаясь к теме исполнения материала MEGADETH, Jeff добавил:

«У меня нет цели всю жизнь играть эти песни. Я их не писал. Зато у меня готов собственный сольный альбом, который скоро выйдет. Эта музыка гораздо ближе моему сердцу, больше соответствует моему ощущению себя. И, как мне кажется, она может заинтересовать более широкую аудиторию, потому что трэш — очень нишевый жанр. На этой планете не так уж много людей, которые по-настоящему увлекаются трэш-металлом.

Я рад, что внес свой вклад в развитие этого жанра и стал частью его истории. Но мир гораздо больше, впереди еще много всего интересного, а времени у меня не так уж много».




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