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JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK



"Rattle The Cage" (featuring John 5), новое видео группы NICKELBACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Everything Under The Sun", выходящего 30 октября на Virgin Music Group:



01. Rattle The Cage (feat. John 5)

02. Bones For The Crows

03. I Already Know

04. Leave Me Behind

05. If I Don't Go

06. Make Me Love You

07. Chasin' Famous

08. Simple Song

09. Technicolor Steamboat

10. Lift Somebody Up

11. Bottled Dreams

12. Last Night Was Fun



Кампанию в поддержку альбома открывает взрывной сингл «Rattle The Cage» — первая работа, знакомящая слушателей с новой пластинкой. Тяжелый, громкий и стремительный трек передает ту самую энергию, которая каждый вечер возникает между NICKELBACK и тысячами поклонников на переполненных аренах по всему миру. Мощные риффы, цепкие мелодии и неудержимый драйв делают «Rattle The Cage» воплощением той атмосферы единения, которая давно стала визитной карточкой концертов группы.



«На этом альбоме представлены все стороны нашей группы, — говорит фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger. — Здесь есть песни, которые звучат настолько же тяжело, как и все, что мы делали раньше. Есть композиции, в которых мы рискнули попробовать что-то новое. И есть те, что напоминают нам, почему мы продолжаем играть вместе столько лет. "Rattle The Cage" показалась идеальным способом распахнуть эту дверь с ноги — в ней есть та самая энергия, которой мы подпитываемся каждый вечер на сцене. Нам не терпится, чтобы люди наконец ее услышали».



Начав путь в небольшом городке Ханна (провинция Альберта, Канада), NICKELBACK со временем превратились в одну из самых успешных рок-групп XXI века. После мирового прорыва с альбомом «Silver Side Up» и ставшим определяющим для целой эпохи хитом «How You Remind Me» коллектив собрал впечатляющую коллекцию рок-классики, получил множество номинаций на Грэмми, а также премии American Music Awards, Billboard Music Awards, JUNO Awards и международное признание.



За свою карьеру NICKELBACK продали почти 60 миллионов альбомов по всему миру, набрали миллиарды прослушиваний на стриминговых сервисах и сегодня ежемесячно привлекают более 50 миллионов слушателей. Группа остается одним из самых популярных и коммерчески успешных рок-коллективов современности. Их музыка продолжает находить новую аудиторию благодаря стриминговым платформам, а преданная армия поклонников уже более двух десятилетий собирает для них полные арены по всему миру.



За последние несколько лет популярность группы вышла на новый уровень. Документальный фильм «Hate To Love: Nickelback», вышедший на Netflix, стал мировым хитом, несколько недель продержавшись в глобальном топ-10 сервиса и позволив поклонникам заглянуть за кулисы. Одновременно с этим мировое турне «Get Rollin'» побило рекорды посещаемости и еще раз подтвердило репутацию NICKELBACK как одной из лучших концертных рок-групп современности.



«Everything Under The Sun» продолжает этот успех, но при этом уверенно смотрит в будущее. Альбом одновременно подводит итог всему, чего NICKELBACK добились за свою карьеру, и доказывает, что творческий огонь группы по-прежнему горит так же ярко, как и раньше.



Кроме того, пластинка станет первым релизом NICKELBACK, выпущенным совместно с Virgin Music Group — одним из ведущих мировых партнеров независимых лейблов, артистов и музыкальных предпринимателей.



«NICKELBACK построили одну из самых впечатляющих карьер в современной музыке, и для всей команды Virgin Music Group огромная честь работать с коллективом, обладающим таким наследием и мировым влиянием, — говорит президент североамериканского подразделения Virgin Music Group Jacqueline Saturn. — Мы рады стать частью нового этапа в истории группы и с нетерпением ждем, когда поклонники услышат "Everything Under The Sun"».



Спустя более тридцати лет после своего основания NICKELBACK продолжают развиваться, не теряя фирменного звучания, благодаря которому стали одной из определяющих групп современного рока. «Everything Under The Sun» доказывает: их история еще далека от завершения, а самые яркие главы, возможно, еще впереди.







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