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*Новое видео AMON AMARTH 41
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Megadeth

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Лидер MEGADETH о записи своей версии хита METALLICA



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Группа MEGADETH опубликовала новый эпизод "Behind The Song", в рамках которого DAVE MUSTAINE вновь объясняет, зачем записал песню METALLICA для последнего альбома группы:

«Мы решили записать кавер-версию "Ride The Lightning" отчасти потому, что я соавтор этой песни. Это показалось мне естественным шагом — замкнуть круг, выразить уважение группе, в которой я получил свой шанс, и дать James'y и Lars'y понять, что я на самом деле думаю обо всём этом. Я считаю, что James — превосходный гитарист, а Lars — потрясающий автор песен».

Он также поделился воспоминаниями о своих первых днях в METALLICA:

«Однажды мы играли, и наш гитарист сказал: "Я хочу, чтобы меня называли Дэмиен Филлипс, когда я выйду на сцену". А я ответил: "Вали отсюда, приятель". В итоге мы приехали на концерт, стали играть, я посмотрел в его сторону, а у него в ухе серьга в виде пера. И я подумал: "Это будет полный провал". На следующий день я пришёл на репетицию, а его уже уволили, и на гитаре стал играть James. И он играл не так, как другие. Он играл так же, как я. И я подумал: "Чёрт, да ну нафиг. Этот парень настолько хорош, и он не хочет, чтобы его знали как гитариста?"

Мне было прикольно исполнять "Ride The Lightning" с MEGADETH. Я придумал "паучий аккорд", когда одновременно зажимаешь струны этими двумя пальцами и этими двумя пальцами, чередуя их, — он есть в "Ride The Lightning". Он есть и в "Wake Up Dead". Он есть в нескольких песнях, которые я написал. И мы решили: раз уж мы будем это делать, то нужно сыграть не хуже, чем в оригинальной версии, а лучше. Поэтому мы немного ускорили темп, а в самом конце там четыре барабанных сбивки подряд. По поводу последних двух я сказал Dirk'у: "Делай что хочешь". А в сольной партии я поговорил с Teemu и предложил: "Почему бы нам не разделить её? Ты возьми первую треть, я — середину, а последнюю часть тоже сыграешь ты". И мы сделали так, чтобы в ней прослеживался наш собственный стиль. Чтобы она не звучала так, будто Kirk пытался меня скопировать в самом начале. Потому что я не помню, что именно я играл вначале в "Ride The Lightning", и не могу найти ни одной записи, где я это исполняю. Но я считаю, что наша версия получилась великолепной. Она отдаёт дань уважения игре и пению James'а. Он превосходный певец. Чёрт, я пытался спеть эту песню, и в некоторых местах мои вокальные возможности были на пределе».




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