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Новый альбом TWIN TEMPLE выйдет осенью



TWIN TEMPLE сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Doomed Lovers", будет выпущена девятого октября на собственном лейбле Pentagrammaton Records. Одноименная композиция уже доступна на всех цифровых платформах:



01. Doomed Lovers

02. Possessed

03. I Want Blood

04. Love You To Death

05. Haunt Me

06. Someone In The Walls

07. Monster

08. Nothing Matters



После того как на прошлой неделе кантри-исполнитель Charley Crockett неожиданно снял TWIN TEMPLE с нескольких своих концертов из-за сатанинской эстетики группы, а Jack White публично пригласил музыкантов выступить у него на разогреве в сентябре в Голливуде, дуэт объявил о серии собственных хедлайнерских концертов. Они пройдут между уже анонсированными выступлениями в качестве специальных гостей DANZIG. Продажа билетов стартует в пятницу.



Рассказывая о новом сингле, участники TWIN TEMPLE сказали: «Эта песня — философский центр всего альбома. Это одновременно театральная и очень личная история о любви без компромиссов, о темной стороне преданности и вечных романтических мотивах, уходящих корнями в мифы и классическую литературу. Она рассказывает о любви, настолько сильной и вечной, что в итоге она поглощает человека, уничтожает его, доводит до безумия и смерти. В своей основе песня задает вопрос: "Что происходит, когда умирает любимый человек?" Но ее особенность в том, что она отвергает привычный и социально приемлемый ответ — "Я знаю, что должен сказать тебе найти кого-то другого" — и вместо этого выбирает честное, необузданное и эгоистичное желание, о котором в обычной жизни было бы стыдно говорить вслух».



"Doomed Lovers" открывает новую главу в истории TWIN TEMPLE. Альбом был записан под руководством лауреата премии Грэмми Shooter'a Jennings'a в легендарной студии Studio 3 комплекса Sunset Sound в Голливуде. Группа сохранила верность аналоговой записи, но при этом значительно расширила свое звучание, дополнив его роскошными оркестровыми аранжировками, исполненными оркестром из 37 музыкантов.



Материал пластинки родился в один из самых тяжелых периодов в жизни участников дуэта. Поэтому "Doomed Lovers" стал их самой личной и эмоционально откровенной работой. Сохранив верность духу классического рок-н-ролла, TWIN TEMPLE вывели свое кинематографичное звучание на новый уровень, создав, по собственному признанию, самую амбициозную и цельную запись в своей карьере.



О работе над альбомом музыканты рассказали следующее: «Мы вложили в этот альбом, который записали вместе с Shooter'ом, абсолютно все. Нам хотелось выйти за собственные рамки и сделать продакшн масштабнее, чем когда-либо ранее в нашей карьере. Мы вдохновлялись богатыми оркестровыми работами Roy Orbison, THE RONETTES и THE SHANGRI-LAS, а также добавили немного звучания в духе Countrypolitan. К записи присоединились потрясающие музыканты — Matt Chamberlain, Jay Bellerose и оркестр из 37 человек. Мы хотели создать настолько красивую музыку, насколько это вообще возможно, конечно же, сохранив наш фирменный мрачный взгляд на мир.



Правда в том, что этот альбом создавался в один из самых темных периодов нашей жизни. Мы переживали горе, проблемы со здоровьем, зависимость и депрессию. Но день за днем мы приходили в Sunset Sound, записывали музыку с невероятными людьми, которые в нас верили, и постепенно именно творчество вернуло нас к жизни. Мы снова начали улыбаться и смеяться. Я вновь почувствовал себя живым. Этот процесс напомнил нам, почему мы вообще когда-то влюбились в музыку, и в итоге получилась самая личная пластинка в нашей карьере».



Для одних TWIN TEMPLE остаются слишком провокационными, для других — абсолютно неотразимыми. За последние годы дуэт превратился в один из самых обсуждаемых проектов современной сцены. О группе писали Rolling Stone, NME, Billboard, American Songwriter, Stereogum, Consequence, Revolver, Kerrang!, Metal Hammer, Loudwire, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times и многие другие издания, отмечая бескомпромиссность их художественного видения. Их творчество неизменно становится поводом для дискуссий о свободе самовыражения, свободе вероисповедания, художественной цензуре, природе провокации в искусстве и роли искусства в современной культуре.



В эпоху, когда многие предпочитают следовать чужим шаблонам, TWIN TEMPLE продолжают оставаться совершенно самобытной группой. Они фактически создали собственный музыкальный поджанр, раз за разом ломают ожидания публики и вновь доказывают, что лучшие песни, как они сами любят говорить, реально принадлежат Дьяволу.







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