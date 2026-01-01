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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Napalm Death

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NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"



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Вот уже более сорока лет NAPALM DEATH ломают стереотипы и постоянно расширяют границы экстремальной музыки. Теперь британские пионеры грайндкора добавили к своей богатой истории еще одно знаковое достижение, став участниками знаменитой концертной серии NPR Music — "Tiny Desk", привнеся свою бескомпромиссную мощь на одну из самых неожиданных музыкальных площадок.

Группа, которую уже называют одним из самых тяжелых коллективов, когда-либо выступавших за легендарным «маленьким столом» Tiny Desk, представила редкую возможность увидеть NAPALM DEATH в камерной обстановке. При этом музыканты вновь доказали, что их неудержимая энергия, высочайший исполнительский уровень и социально острые тексты звучат не менее убедительно, чем на сцене переполненного клуба или фестиваля.

Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway прокомментировал это выступление так: «На протяжении десятилетий я время от времени слушал программу "Democracy Now!" на NPR, чтобы получать неприукрашенные, но при этом вдумчивые новости из Северной Америки. Поэтому, когда нам предложили выступить на "Tiny Desk", у меня, честно говоря, чуть мозг не взорвался.

Мы понимали, что благодаря этому выступлению нас увидит гораздо больше людей, чем обычно. Но, как и следовало ожидать от NAPALM DEATH, мы даже не думали хоть как-то смягчать свое выступление. Надеемся, что каждый вынесет из него что-то свое, пусть даже это будет просто понимание того, насколько далеко можно довести музыкальную агрессию. И, пожалуйста, продолжайте поддерживать общественное вещание, особенно сейчас, когда оно постоянно подвергается всевозможным нападкам».

Куратором выступления выступил продюсер и автор NPR Music Lars Gotrich. Его давняя любовь к тяжелой музыке сыграла ключевую роль в том, что это выступление вообще состоялось, и в очередной раз подчеркнула, что экстремальная музыка все увереннее занимает свое место в широком культурном пространстве.

Сам Gotrich сказал по этому поводу: «Первой грайндкор-группой на "Tiny Desk" должны были стать именно основатели жанра. Я отказал или попросил подождать очень многих других исполнителей, потому что для меня было принципиально сделать все должным образом. NAPALM DEATH существуют в единственном экземпляре. Это не только эталон экстремальной музыки, но и пример того, что значит оставаться человеком в мире, который все чаще кажется бесчеловечным».




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