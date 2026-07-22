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Вокалист BUSH об отношениях с коллегами по сцене



GAVIN ROSSDALE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него и коллег по BUSH отношения с другими командами из 90-х:



«Ну, я думаю, мы были немного напрягающими, потому что появились как бы из ниоткуда и привлекли к себе много внимания. Поэтому люди, в некоторой степени, относились к нам с настороженностью. Когда я недавно участвовал в подкасте Billy's [Corgan] (лидера группы SMASHING PUMPKINS), он извинился передо мной именно за это и проследил мою историю: от лейбла 4AD, группы THROWING MUSES и до того, как я влюбился в PIXIES. И во время подкаста он окончательно определился. Он сказал что-то вроде: «Вот оно. Я так и знал. Ты один из нас». В общем, сейчас мы с ним хорошие друзья, так что всё в порядке.



Полагаю, мы, наверное, были слишком сложной темой из-за ужасной трагедии с самоубийством [лидера NIRVANA] Курта [Кобейна] и той пустоты, которая осталась после этого, — и эта пустота стала чем-то вроде святыни, как будто никто не хотел заделывать эту зияющую рану в сцене. Но потом по радио нужно было что-то ставить, а на MTV — что-то показывать. Нельзя же просто так остановиться. И я думаю, что это, наверное, было слишком тяжелым бременем для традиционных групп — будь то PEARL JAM, SOUNDGARDEN, PUMPKINS или ALICE IN CHAINS. В смысле, с тех пор я очень дружу с Billy. Ситуация изменилась. Я с уважением относился к Крису [Корнеллу] из SOUNDGARDEN. И всё перевернулось, но я полагаю, что сначала просто было так: мы реально привлекали к себе много внимания, занимали много места в эфире, на концертах, и, наверное, с этим было трудно смириться».







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