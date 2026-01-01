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TOMMY THAYER и DAN REED в SHOGUN MOJO



Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с группой SHOGUN MOJO, в состав которой входят гитарист KISS Tommy Thayer и вокалист Dan Reed из DAN REED NETWORK.



Thayer: «Я невероятно рад объединить усилия с лейблом Frontiers Music для выпуска нового альбома SHOGUN MOJO.



Сотрудничество с моим дорогим другом Dan Reed'ом над этим проектом было вдохновляющим и плодотворным опытом от начала до конца. Мы поставили перед собой цель создать нечто мощное и уникальное — динамичное смешение рок-н-ролла, фанка и фьюжна, — и я искренне верю, что нам это удалось. Я чрезвычайно горжусь этой записью и с нетерпением жду, когда все наши поклонники смогут её услышать.



Frontiers оказался фантастическим партнером, и я с нетерпением жду возможности поделиться этой захватывающей новой главой с меломанами по всему миру».



Reed: «Объединение усилий с Tommy Thayer на гитаре, Bengt Jonasson'ом на басу и Robert Ikiz'ом на ударных для создания дебютного альбома SHOGUN MOJO стало самым вдохновляющим событием в моей жизни!



Bengt, Ikiz и я уже более 15 лет выступаем вместе в составе рок-трио, и когда мы с Tommy стали уделять больше времени совместному сочинению песен, стало очевидно, что у нас зародилось нечто такое, что мы просто обязаны показать миру. Совместная работа над этим альбомом напомнила мне, почему я в подростковом возрасте влюбился в сочинение песен — просто потому, что это доставляет удовольствие!



По мере того как мир становится всё более хаотичным и политически расколотым, мы постарались создать набор песен, прославляющих рок-н-ролл и жизнь, позволяющий уйти от шума — альбом с фанковым звучанием, записанный исключительно вживую, отсылающий к 70-м годам, пожалуй, величайшей эпохе рока! Мы знали, что сотрудничество с Frontiers станет идеальным союзом, который позволит донести альбом до настоящих ценителей музыки, и вскоре публика сама решит, удалось ли нам достичь этой цели».



Mario de Riso, вице-президент по A&R и коммерческим вопросам компании Frontiers, добавляет: «Объединив гениальное авторское творчество Dan'a Reed'a и неповторимую гитарную игру Tommy Thayer'a, SHOGUN MOJO представляет собой идеальное слияние двух выдающихся музыкальных умов. Нестареющие композиции, мастерство мирового уровня и неоспоримая химия делают эту группу одним из самых захватывающих новых пополнений в составе артистов Frontiers».







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