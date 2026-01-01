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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
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Ghost

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GHOST анонсировали новый фильм



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Что делать на бис после того, как дебютный полнометражный фильм стал самым кассовым хард-роковым кинорелизом в истории США и подарил группе саундтрек, возглавивший чарты? Если речь идет о GHOST, ответ прост — стать еще масштабнее. Именно так появился второй полнометражный фильм коллектива — "2 Big To Rig".

Новая работа, созданная совместно с Trafalgar Releasing, была снята на 16-миллиметровую пленку во время двух аншлаговых концертов GHOST в Palacio De Los Deportes в Мехико. Фильм переносит зрителей сквозь время и пространство прямо в толпу из почти 40 тысяч человек, ставших свидетелями этих мрачных и магических выступлений в сентябре 2025 года.

В отличие от вышедшего в 2024 году фильма "Rite Here Rite Now", вошедшего в десятку самых кассовых кинорелизов мира, "2 Big To Rig" полностью посвящен концертному ритуалу GHOST. Помимо закулисных сцен, показывающих работу команды, благодаря которой театральное шоу группы оживает каждый вечер, картина включает единственные профессионально снятые кадры Papa V Perpetua и его безымянных гулей, сделанные во время всего тура, на котором использование мобильных телефонов было запрещено. Таким образом, фильм стал главным документом мирового турне "Skeletour".

Название "2 Big To Rig" отсылает к завершению "Skeletour", который закончился в феврале 2026 года после 70 концертов в Северной Америке, Европе и Мексике. Фильм задумывался как возможность показать это шоу поклонникам из стран, куда его было невозможно привезти по логистическим причинам, а также тем фанатам, которые попали в кадр. Изначально в Мехико планировалось провести три концерта, однако после отмены первого из-за болезни осталось только два.

"2 Big To Rig" — это признание в любви всем, кто когда-либо становился частью ритуала GHOST, лично или на расстоянии. Фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру, включая залы IMAX, где это возможно. Он станет отличной возможностью как вновь пережить впечатления от "Skeletour", так и впервые увидеть это грандиозное шоу.

Papa V Perpetua и его безымянные гули предстают здесь в лучшей форме — как визуально, так и музыкально, исполняя материал со всех шести студийных альбомов GHOST, включая возглавивший мировые чарты в 2025 году "Skeletá", а также любимые поклонниками внеальбомные композиции "Mary On A Cross", "Kiss The Go-Goat" и "The Future Is A Foreign Land".

Исполнительный вице-президент по приобретению контента и программированию Trafalgar Releasing Kymberli Frueh заявила: «GHOST сняли заключительные концерты первого этапа легендарного "Skeletour" в Мехико на 16-миллиметровую пленку, создав ностальгическое путешествие и достойное прощание с целой эпохой для своих поклонников. Мы гордимся возможностью показать этот фильм зрителям по всему миру до того, как GHOST возьмут широко анонсированный творческий перерыв. Это идеальный способ завершить столь важную главу в истории группы и дать фанатам возможность вновь пережить эти моменты вместе».

"2 Big To Rig" выйдет в кинотеатрах и залах IMAX по всему миру 26 августа ограниченным прокатом. Продажа билетов стартует 23 июля. Обновления о сеансах, расписании показов и дополнительная информация будут публиковаться на сайте 2BigToRig.com.




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