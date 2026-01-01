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Умер басист COMMUNIC



Норвежская прогрессив-/пауэр-метал-группа COMMUNIC сообщила о смерти своего многолетнего басиста и одного из основателей коллектива Эрика Мортенсена.



Печальную новость музыканты опубликовали в социальных сетях, сообщив, что Мортенсен скончался 14 июля после непродолжительной болезни. Он выступал в составе COMMUNIC с 2003 года и покинул группу лишь в прошлом месяце из-за ухудшения состояния здоровья.



«С глубочайшей скорбью мы вынуждены сообщить ужасную новость: прошлой ночью (14.07.26) после непродолжительной болезни ушел из жизни наш многолетний басист, брат и дорогой друг Эрик Мортенсен. Более двадцати лет Эрик своими музыкальным талантом, преданностью и дружбой помогал делать COMMUNIC тем коллективом, которым группа является сегодня. Но прежде всего мы потеряли человека, которого искренне любили.



Наши мысли сейчас с семьей Эрика, его близкими и всеми, кому посчастливилось знать его. Покойся с миром, Эрик. Мы никогда тебя не забудем!»



Всего за несколько недель до своей смерти Мортенсен объявил об уходе из COMMUNIC после 22 лет в составе группы, чтобы полностью сосредоточиться на лечении. Тогда музыканты назвали его неотъемлемой частью истории коллектива, поблагодарили за более чем два десятилетия преданности, мастерства и дружбы, а также выразили надежду на его выздоровление.



В своем прощальном обращении Мортенсен поблагодарил коллег по группе, всех, с кем ему довелось работать, и поклонников по всему миру за неизменную поддержку на протяжении всей карьеры, отметив, что воспоминания и дружба, которые подарила ему COMMUNIC, навсегда останутся с ним.



Смерть Мортенсена стала тяжелым ударом для COMMUNIC, которые в это время работали над новым материалом и готовились к туру "Waves Over The North", запланированному на конец этого года. http://www.communic.org





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