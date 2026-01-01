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Лидер MOTIONLESS IN WHITE о новой пластинке



CHRIS MOTIONLESS в недавнем интервью поговорил о новой пластинке MOTIONLESS IN WHITE Decades, которая будет выпущена 17 июля:



«Это очень волнующий момент — быть настолько близко к выходу альбома. Такое ощущение, будто мы работали над этой пластинкой буквально целую вечность. Поэтому мне до сих пор странно осознавать, что у нас уже вышли синглы. Жизнь резко изменилась, но это очень здорово, потому что наконец-то наша музыка увидит свет».



Говоря о музыкальном направлении нового материала MOTIONLESS IN WHITE, Chris отметил:



«Этот альбом… Ну, как вам скажет любая группа, мы старались превзойти самих себя — сделать песни цепляющее, тяжелее и так далее. Но в нашем случае это реально так. Мы очень хотели убедиться, что всё то, за что поклонники любят MOTIONLESS IN WHITE больше всего, получило здесь максимум внимания. Нам было важно прислушаться к их отзывам и объединить то, что больше всего нравится фанатам, с тем, что больше всего любим в группе мы сами. Думаю, именно поэтому пока всё складывается очень позитивно».



Когда интервьюер уточнил, имеет ли он в виду, что новый альбом стал тяжелее в музыкальном, эмоциональном или лирическом плане, Chris ответил:



«Скажу так, что понемногу во всем. Хотя я бы не стал утверждать, что вся музыка целиком стала тяжелее, но в ней определенно стало гораздо больше энергии. Здесь намного больше динамики, быстрых моментов — в целом энергии стало значительно больше.



На альбоме всего одна по-настоящему грустная и эмоциональная песня. Обычно у нас их три или четыре, а теперь осталась только одна. Всё остальное — это непрерывный поток энергии, и, как мне кажется, именно это делает пластинку непохожей ни на один предыдущий альбом MOTIONLESS IN WHITE.



Что касается текстов, то здесь тоже есть всего понемногу: что-то действительно тяжелое, что-то более веселое. Получился хороший баланс. Я не думаю, что после прослушивания возникнет ощущение: "Мне нужно передохнуть". Наоборот, альбом задумывался как захватывающее и очень воодушевляющее путешествие».



На вопрос, можно ли считать три уже выпущенных сингла — "R.I.P." (при участии Skylar Grey), "Playing God" (с участием Corey Taylor из SLIPKNOT) и "Afraid Of The Dark" — отражением всей пластинки, Chris ответил:



«Да, думаю, обычно именно этого и добиваются от синглов — чтобы они хорошо представляли альбом. Конечно, они не способны показать абсолютно всё. На пластинке есть несколько действительно интересных вещей, которые вы услышите только в отдельных композициях.



Но в целом эти три сингла довольно точно показывают, чего ждать от альбома. Здесь есть и тяжесть, и эмоциональные моменты, и металкоровые риффы, и, как я уже говорил, огромное количество энергии. Эти песни задают настроение всему, что последует дальше. Так что, да, они очень хорошо отражают общую картину».















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