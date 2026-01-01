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День Оззи пройдет в Бирмингеме



В среду, 22 июля, Бирмингем почтит память одного из своих величайших культурных символов, впервые проведя «Ozzy Day» — бесплатный городской праздник с живой музыкой, арт-инсталляциями, специальными выступлениями и памятными мероприятиями, посвященными жизни, наследию и бирмингемским корням Принца Тьмы.



Мероприятие организовано Central BID и OPUS (Outdoor Places Unusual Spaces) при поддержке городского совета Бирмингема, Birmingham New Street и Westside BID. На один день центральная часть города превратится в масштабную дань уважения уроженцу района Астон.



Праздничные события пройдут по всему центру Бирмингема. Гости смогут посетить места, сыгравшие важную роль в жизни Оззи, включая Black Sabbath Bench and Bridge, Birmingham Museum & Art Gallery, вокзал Birmingham New Street, торговый центр Bullring, Selfridges и Martineau Place.



Спустя год после похоронной процессии, во время которой выступал духовой квинтет BOSTIN BRASS, музыканты вновь исполнят композиции Ozzy Osbourne и BLACK SABBATH в разных точках города. В обеденное время музыканты City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) дадут специальный концерт у Bullring.



Посетители также смогут бесплатно сделать памятные снимки на Polaroid рядом со специально оформленной фигурой Ozzy the Bull у городского вокзала. Там же представители Birmingham Music Archive предложат поклонникам поделиться своими воспоминаниями, историями и мыслями о влиянии Оззи на Бирмингем и весь мир. Все эти записи войдут в памятную гостевую книгу, которая станет частью наследия «Ozzy Day».



Кроме того, организация OPUS заказала серию короткометражных фильмов, посвященных празднику. Они запечатлеют специально подготовленные художественные проекты, музыкальные выступления и воспоминания поклонников, создав документальную хронику дня, посвященного одному из величайших культурных символов Бирмингема.



Специально к «Ozzy Day» выпущена лимитированная футболка с изображением Оззи с его прощального концерта «Back To The Beginning». На обратной стороне перечислены все 52 концерта, которые музыкант дал в Бирмингеме за свою карьеру — как в составе BLACK SABBATH, так и сольно. Ограниченная партия поступит в продажу в магазине Selfridges в Bullring 22 июля.



Главные события «Ozzy Day»:



выступления BOSTIN BRASS в разных точках центра города:



08:30 — Birmingham New Street;

10:00 — у Birmingham Museum & Art Gallery;

11:30 — Selfridges;

12:45 — Black Sabbath Bench;

15:00 — Martineau Place;

специальное выступление музыкантов CBSO у Selfridges в Bullring в 12:15;

бесплатные фотографии с Ozzy the Bull с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00;

возможность посетить выставку «Ozzy Osbourne: Working Class Hero» в Birmingham Museum & Art Gallery, где представлен знаменитый трон Ozzy, а также пройти по городскому маршруту «Celebrating Black Sabbath In The City»;

показ специально снятых цифровых фильмов, посвященных празднованию;

продажа лимитированных футболок в Selfridges (Bullring), пока они есть в наличии.



Председатель Central BID Sam Watson заявил: «"Ozzy Day" — прекрасный пример того, как весь Бирмингем объединился, чтобы почтить легендарного Оззи Осборна. Благодаря совместным усилиям бизнеса, культурных организаций и общественных пространств мы создаем масштабный городской праздник, который позволит людям отметить наследие человека, ставшего мировой звездой и при этом навсегда оставшегося сыном Бирмингема».



Член городского совета Бирмингема по вопросам культуры Deborah Harries сказала: «Оззи Осборн — одна из главных культурных фигур Бирмингема, и мы продолжаем чтить его наследие именно здесь, где начался его путь. Я рада видеть, как городские организации объединились, чтобы отметить его влияние на музыку и его любовь к родному городу. Вклад BLACK SABBATH в историю Бирмингема был официально признан 30 июня 2025 года, когда группе присвоили звание Почетных граждан города. Все эти памятные мероприятия дают жителям и гостям возможность отметить это наследие и одновременно показать творчество, культуру и характер, которые делают Бирмингем особенным».



Менеджер по коммуникациям Westside BID Luisa Huggins добавила: «Скамья и мост BLACK SABBATH уже давно стали всемирно известными достопримечательностями. Сюда приезжают поклонники со всего мира, чтобы прикоснуться к истории Оззи и BLACK SABBATH в Бирмингеме. Мы гордимся тем, что участвуем в празднике, посвященном выдающемуся наследию Оззи и городу, который группа всегда называла своим домом. Надеемся, что поклонники проведут здесь время в течение всей этой недели».



На протяжении всего дня 22 июля жители города, туристы и поклонники музыки со всего мира смогут вместе отпраздновать наследие человека из рабочей семьи, чье влияние продолжает вдохновлять новые поколения.



Все желающие также смогут воспользоваться картой «Celebrating Black Sabbath In The City», которую будут бесплатно распространять в разных точках города, включая городской вокзал. Маршрут познакомит поклонников с местами, связанными с историей самых известных рок-музыкантов Бирмингема, среди которых скамья и мост Black Sabbath, настенная роспись с изображением Оззи и Birmingham Museum & Art Gallery, где представлены легендарный трон музыканта и выставка «Ozzy Osbourne: Working Class Hero», посвященная его жизни, творчеству и непреходящему наследию.



Будь то возложение цветов к скамье Black Sabbath, прогулка по праздничному центру города под живую музыку, обмен воспоминаниями с другими поклонниками или знакомство с историей невероятного пути Оззи — от мальчишки из Астона до мировой легенды, — «Ozzy Day» станет днем памяти человека, чье наследие продолжает звучать по всему миру.







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