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Басист SLADE выпускает биографию



JIM LEA выпустит автобиографию, получившую название "How Does It Feel? Slade And Beyond", 22 октября 2026 года в Omnibus Press. В своих мемуарах «How Does It Feel? Slade And Beyond» Jim Lea оглядывается на свою жизнь и музыкальную карьеру через искренние воспоминания, редкие архивные материалы и ранее не публиковавшиеся истории.



Однако это не обычная автобиография. Вместо линейного повествования Lea открывает душу в серии коротких тематических глав, которые складываются в цельный и очень личный портрет каждого этапа его жизни. Он откровенно рассказывает о времени в SLADE, детстве в Стаффордшире, написании песен, семейной жизни, своем отношении к музыке, уходе в мир психотерапии и многом другом.



Книга написана в соавторстве с Daryl Easlea, автором «Whatever Happened To Slade?». Предисловие к ней написал Francis Rossi, а послесловие — Paul Weller. «How Does It Feel? Slade And Beyond» включает множество ранее не публиковавшихся материалов из личного архива Lea: письма его школьной возлюбленной (впоследствии ставшей его женой, с которой они прожили вместе 53 года), семейные фотографии, школьные тетради, закулисные снимки SLADE, а также хронологию и дискографию.



77-летний Jim сказал по поводу этой книги: «После всех прожитых лет я по-прежнему остаюсь "тихоней" в SLADE — группе, к которой присоединился в год, когда Англия выиграла чемпионат мира по футболу, а THE BEATLES выпустили "Revolver". Я всегда позволял другим рассказывать нашу историю, и порой ее пересказывали люди, которые вообще не имели к нам отношения: цеплялись за неправильно запомненную байку и писали на ее основе целую книгу… О том, как мы были одной из последних групп, участников которой знали по именам, как упорно работали, чего добились и как многие до сих пор думают, будто у нас была только "та самая рождественская песня". Да, она была. Но кроме нее мы сделали гораздо больше. Хотя, если честно, какие бы успехи ни приходили и какие бы места в чартах мы ни занимали, больше всего мне всегда хотелось быть дома — рядом с моей женой Lou и семьей… Что ж, пришло время самому рассказать свою историю. Пришло время, как однажды сказал один мудрый человек, устроить немного NOIZE».



Основанная в Вулверхэмптоне в 1966 году, группа SLADE оставалась успешной в чартах на протяжении трех десятилетий. В 1970-х группа стала одной из крупнейших в Европе, выпустив шесть чрезвычайно успешных альбомов, три из которых возглавили хит-парады, а их синглы стали неотъемлемой частью той эпохи.



Творческий союз авторов песен Noddy Holder и Jim Lea подарил саундтрек целому поколению эпохи глэм-рока, а серия из 17 подряд синглов, попавших в британский Top 20 в период с 1971 по 1976 год, остается непревзойденным достижением для артистов того времени.



В 1980-х SLADE пережили второе рождение, во многом благодаря триумфальному выступлению на фестивале Reading в 1980 году. Среди главных хитов того периода были «My Oh My», поднявшаяся до второго места британского чарта в 1983 году, и «Run Run Away», вышедшая годом позже и окончательно закрепившая за группой статус одной из величайших рок-команд Великобритании.



SLADE стали одной из самых знаковых групп 1970-х и оказали влияние на бесчисленное множество музыкантов — от OASIS до QUIET RIOT и многих других. Хотя оригинальный состав — Dave Hill, Noddy Holder, Jim Lea и Don Powell — прекратил совместную деятельность в 1990-х, память о группе по-прежнему жива, во многом благодаря их бессмертному праздничному хиту «Merry Xmas Everybody».







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