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Гитарист VENOM: «Это не просто группа Cronos'a, это плод коллективных усилий»



В недавнем интервью Rage (a.k.a. Stuart Dixon) и drummer Danté (a.k.a. Danny Needham) поговорили о недавно выпущенном альбоме "Into Oblivion". Отвечая на вопрос о том, что некоторые поклонники считают VENOM по сути сольным проектом басиста и вокалиста Conrad "Cronos" Lant'а, а не полноценной группой, Danté сказал:



«Каждая песня — это коллективная работа. Мы постоянно обмениваемся идеями. Это не так, что один человек приходит и говорит: "Вот так всё должно звучать. Вот это вы будете играть. Всё, записываем." Нет, нет, нет. У каждого из нас есть собственные идеи, и иногда мы просто устраиваем большой джем. Включаем запись и играем, играем, играем. Музыка постоянно меняется. Не поймите меня неправильно — получается немало всякой фигни, но среди неё всегда находятся настоящие золотые крупицы. Бывают моменты, когда мы такие: "О, а это звучит здорово". И все начинаем развивать эту идею. Иногда только при прослушивании записи понимаешь: "Вот оно. Давайте поработаем именно над этим куском". Некоторые песни, которые появились за последние 17 лет и вошли в наши альбомы, родились именно из таких джемов, а другие — из идей, которые кто-то приносил на репетицию, и мы развивали их вместе. Так что это командная работа. Это не группа Cronos'а. А те, кто думает иначе, могут думать всё, что им, блядь, угодно. Но это точно не так».



Rage добавил: «И мы не заменяли тех людей, которые играли на первых альбомах. Мы не пришли и не украли у них группу. Мы заменили совсем других музыкантов. Те люди уже сами не хотели иметь с VENOM ничего общего, а Cronos просто продолжил дело. Это всё, чего он хотел. Я играю с ним уже двадцать лет. Думаю, Danté подтвердит мои слова. Если бы мы не могли писать песни, приносить свои идеи, обсуждать, какой должна быть группа, каким должен быть сет-лист и всё остальное, мы бы давно ушли.



Да, мы спорим. Но это хорошие споры — о музыке, о том, какими должны быть песни. Это не агрессия, а страсть. И если честно, ему даже нравится, когда люди говорят подобные вещи, потому что это делает его... Мы не будем сидеть здесь и рассказывать, что он плюшевый мишка, потому что его это только разозлит», — рассмеялся Rage. «Но он человек, у него есть чувства. Да и все мы люди. У всех есть чувства. Мы ошибаемся, злимся, расстраиваемся, радуемся, грустим.



Когда VENOM только появились, многие говорили, что они играют небрежно, называли их "лучшей худшей группой", отпускали подобные комментарии. Для молодого музыканта, который пишет песни и выпускает альбомы, такое очень тяжело слышать. Из-за этого можно вообще перестать хотеть общаться с людьми. Поэтому я понимаю, если раньше кто-то вел себя определённым образом. Выпуская альбом, ты буквально выворачиваешь душу наизнанку. А люди в ответ бросают: "Да они играть не умеют", "Это просто шум" и всё такое.



Но мы готовы выйти на одну сцену с любой группой. Мы никого не боимся. Мы не думаем: "О боже, вы слышали их? Они невероятные". Мы просто выходим и делаем своё дело. Людям это нравится, детям это нравится, поэтому мы продолжаем заниматься тем, что любим».







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