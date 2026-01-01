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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
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Tanzwut

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Новое видео TANZWUT



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Die Sänger singen noch (Tanzwut & Freunde), новое видео TANZWUT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Herz aus Stein", релиз которого намечен на четвертое сентября.










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