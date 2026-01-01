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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 35
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Five Finger Death Punch

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17 июл 2026 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

16 июл 2026 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь первые

14 июл 2026 : 		 Лидер FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Услышав "Legacy", вы легко поймёте, что мы за группа»

26 июн 2026 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

1 июн 2026 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый альбом будет ближе к первым трем»

15 май 2026 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

19 янв 2026 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «У нас есть 25 набросков»

4 ноя 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и BABYMETAL получили награду

29 окт 2025 : 		 Обновленный трек от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 окт 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть пять-шесть новых песен

5 сен 2025 : 		 BABYMETAL в новом треке FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 авг 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов

20 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2025 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Тейлор Свифт все сделала правильно»

16 май 2025 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перезаписали старое

9 мар 2025 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть шесть-семь песен

18 фев 2025 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о том, как его спалили на собрании анонимных алкоголиков

31 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о визите в Мексику

28 окт 2024 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовали $200,000 на благотворительность

29 сен 2024 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH сломал ребро

19 сен 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH о выступлениях с METALLICA

2 сен 2024 : 		 Почему FIVE FINGER DEATH PUNCH так названы

2 авг 2024 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июл 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH большой фанат METALLICA
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Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH



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De Oppresso Liber, новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Legacy,’ релиз которого намечен на 31 июля в цифровом варианте.




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