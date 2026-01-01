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*Новое видео AMON AMARTH 43
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Robert Plant

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ROBERT PLANT получит награду за жизненные достижения



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Американская ассоциация музыки Americana объявила, что ROBERT PLANT станет лауреатом премии Lifetime Achievement Award. Награда будет вручена во время 25-й ежегодной церемонии Americana Honors & Awards, которая состоится 16 сентября в историческом зале Ryman Auditorium в Нэшвилле.

Исполнительный директор Americana Music Association Jed Hilly: «Отношения Robert'a Plant'a с американской музыкой выходят далеко за рамки простого влияния — это искренняя любовь, преданность и постоянный творческий поиск. Его готовность погружаться в традиции блюза, фолка, кантри и госпела, одновременно расширяя их границы, помогла познакомить с ней миллионы слушателей по всему миру. Немногие артисты сделали столько для сохранения наследия этой музыки и одновременно внесли столь значительный вклад в ее развитие. Мы рады отметить его выдающиеся заслуги, вручив Robert Plant премию Americana Music Association за достижения всей жизни».

Americana Honors & Awards является главным событием фестиваля Americanafest. Имена остальных участников, ведущих и новые подробности церемонии будут объявлены в ближайшие недели.

На протяжении всей своей жизни ROBERT PLANT питал особую любовь к корневой музыке — как классической, так и современной. Блюз, фолк, госпел, кантри и многочисленные жанры, находящиеся на их пересечении, всегда занимали особое место в его творчестве. Добившись мировой славы в качестве вокалиста LED ZEPPELIN, он продолжил музыкальные поиски, которые привели его в самое сердце американской корневой музыки, сделав одним из ее самых преданных сторонников и ярких интерпретаторов.

Переломным моментом стали совместная работа с Alison Krauss и продюсером T Bone Burnett над альбомом "Raising Sand", удостоенным премии Grammy. Пластинка познакомила миллионы слушателей с богатством и глубиной музыки Americana, а ее успех сыграл настолько важную роль в популяризации жанра, что впоследствии Recording Academy учредила отдельную номинацию «Best Americana Album».

Plant продолжил исследовать американскую корневую музыку вместе с Patty Griffin, Buddy Miller и другими музыкантами в составе проекта BAND OF JOY, а затем вновь объединился с Krauss для записи второго совместного альбома "Raise The Roof".

Совсем недавно он выпустил альбом "Saving Grace" и последовавший за ним мини-альбом "Saving Grace: All That Glitters...", записанные вместе с вокалисткой Suzi Dian и музыкантами из окрестностей его дома на валлийской границе. На этих релизах Plant обратился к песням Gillian Welch, Memphis Minnie, Blind Willie Johnson, Bob Moseley (MOBY GRAPE), Martha Scanlan, Mimi Parker и Alan Sparhawk из LOW, Sarah Siskind, THE LOW ANTHEM и других представителей жанра Americana. Обе работы получили высокие оценки музыкальных критиков.




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