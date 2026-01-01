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Новое видео SERIOUS BLACK



Last Man Standing, новое видео SERIOUS BLACK, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Keeper Of The Light", выход которого намечен на 29 января:



Mario Lochert: «Для меня эта песня актуальна как никогда, если посмотреть на современное общество. Человека, который верит в себя, стремится к собственным целям и хочет чего-то добиться, часто высмеивают или не воспринимают всерьёз. Приходится слышать такие замечания, как: «Тебе лучше бы освоить нормальную профессию», или тебя просто называют чудаком. Со мной тогда было точно так же. Но первоначальный смех позже превратился в зависть и недовольство. Песня «Last Man Standing» как раз и посвящена этому пути и тому, как оставаться верным себе, несмотря на все препятствия». http://www.serious-black.com/







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