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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 37
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Serious Black

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Новое видео SERIOUS BLACK



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Last Man Standing, новое видео SERIOUS BLACK, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Keeper Of The Light", выход которого намечен на 29 января:

Mario Lochert: «Для меня эта песня актуальна как никогда, если посмотреть на современное общество. Человека, который верит в себя, стремится к собственным целям и хочет чего-то добиться, часто высмеивают или не воспринимают всерьёз. Приходится слышать такие замечания, как: «Тебе лучше бы освоить нормальную профессию», или тебя просто называют чудаком. Со мной тогда было точно так же. Но первоначальный смех позже превратился в зависть и недовольство. Песня «Last Man Standing» как раз и посвящена этому пути и тому, как оставаться верным себе, несмотря на все препятствия».




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