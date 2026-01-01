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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 37
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 37
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Majestica

*



17 июл 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LA BOUCHE

3 июл 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

21 июн 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет Jan Ohlsson

16 июн 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит GES

22 май 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит SKID ROW

13 май 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит BACKSTREET BOYS

10 апр 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет песни из мультфильмов 2

7 апр 2026 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет песни из мультфильмов

5 дек 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SABATON

7 ноя 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет DURAN DURAN

31 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет IRON MAIDEN

24 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит HELLOWEEN

17 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет EDGUY

4 окт 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет STEELHEART

27 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA и барабанщик AMON AMART исполняют HUNTR/X

19 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет A-HA

9 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MAJESTICA

6 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит TALISMAN

29 авг 2025 : 		 Кавер-версия MEAT LOAF от вокалиста MAJESTICA

15 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

10 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Оззи

20 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет RAINBOW

11 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет OZZY OSBOURNE

27 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит NORDMAN

14 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Гэри Мура

30 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN
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|||| 17 июл 2026

Вокалист MAJESTICA исполняет хит LA BOUCHE



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита LA BOUCHE Be My Lover




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