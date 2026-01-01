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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 июня на Principality Stadium, Cardiff, Wales, доступно для просмотра:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Cyanide

The Memory Remains

72 Seasons

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle (Tom Jones' "Delilah")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman Nothing Else MattersSad but TrueOneSeek & DestroyMaster of PuppetsEnter Sandman







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