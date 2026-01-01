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Twisted Sister

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|||| 2 авг 2026

JAY JAY FRENCH: «Публика будет решать, принимать ли Bach'a новым вокалистом TWISTED SISTER»



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JAY JAY FRENCH в недавнем интервью рассказал о решении пригласить Sebastian'a Bach'a в качестве вокалиста TWISTED SISTER на осенние концерты 2026 года после того, как Dee Snider покинул группу из-за проблем со здоровьем.

«На самом деле Sebastian — единственный человек, который мог справиться с этой задачей. Он единственный артист такого масштаба, обладающий и вокальными данными, и харизмой, необходимыми для этой роли. Я позвонил ему, а он сразу: "Да, чувак, с удовольствием".

Он настолько воодушевлен этим, что невозможно не восхищаться. Мне это очень нравится. Очень. Мы провели с Sebastian'ом восемь часов репетиций. Целых восемь часов. И он был потрясающим. Просто потрясающим. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что все получится великолепно».

Комментируя критику в адрес TWISTED SISTER за продолжение деятельности без вокалиста, которого многие считают незаменимым, Jay Jay заявил:

«Когда люди начинают рассуждать о том, что можно делать, а что нельзя, — ну хватит уже. Все очень просто. Либо это сработает, либо нет. Либо публика это примет, либо не примет.

Сейчас LYNYRD SKYNYRD гастролируют вообще без единого участника оригинального состава. FOREIGNER — тоже. Если вам это не нравится — не ходите. Но они предлагают качественный продукт.

QUEEN? Фредди Меркьюри — величайший вокалист в истории. Его невозможно заменить. И что? Они нашли парня (Adam Lambert) после телешоу. Steve Perry? Один из величайших вокалистов. И что? Они нашли парня (Arnel Pineda) на YouTube.

О чем вообще спор? YouTube, телешоу...

А у нас вокалист с настоящей металлической биографией, признанный артист, обладатель платиновых альбомов. Не какой-то случайный человек, а невероятно талантливый музыкант. А дальше решать будет публика. Только она. Если людям понравится — значит, понравится».

Отвечая на вопрос о возможных концертах TWISTED SISTER в 2027 году с Bach, French сказал:

«Ответ на этот вопрос появится сам собой. Точно так же было в 2003 году, когда группа воссоединилась. Тогда мы сыграли несколько фестивалей, шесть концертов, а потом внезапно шлюзы открылись, и предложения посыпались одно за другим.

Так будет и сейчас. Либо откроются, либо нет.

Но самое замечательное в том, что они вовсе не обязаны открыться. Ты просто выходишь на сцену, получаешь удовольствие, выкладываешься по максимуму, даришь людям магию, а дальше все складывается само собой».

Затем Jay Jay решил немного пофилософствовать:

«Наверное, это прозвучит философски, но за моей спиной около девяти тысяч выступлений в составе TWISTED SISTER. Если посчитать все ранние годы, когда мы играли по пять сетов за вечер... Я пытался прикинуть, сколько вечеров мы вообще провели на сцене. Получается больше трех тысяч. Где-то три тысячи или три тысячи двести вечеров.

Когда-то мы играли по пять сетов за раз, потом по четыре, потом по три. Но более трех тысяч вечеров живого рок-н-ролла — это все-таки о чем-то говорит».

По словам French'a, за годы существования группы он пережил огромное количество кадровых перестановок.

«Поймите мою точку зрения. Я прошел через двадцать смен состава. И практически каждый раз, когда кто-то уходил, находились поклонники, утверждавшие, что без этого человека группа больше ничего не добьется. И речь не только о Dee.

У нас был барабанщик Tony Petri, которого настолько любили, что после его увольнения люди приходили на концерты с транспарантами: "Без Tony у вас ничего не получится".

Я слышал подобное снова и снова. Но невозможно обращать на это внимание. Нужно просто двигаться дальше и делать свое дело. Люди не понимают, каково это — быть на моем месте. И они вправе не соглашаться.

Мне говорят: "Я больше никогда не пойду на TWISTED SISTER". Хорошо. Я понимаю. Почему? Потому что сам точно так же отношусь к некоторым другим группам.

Например, я постоянно шучу про THE ROLLING STONES. По моему мнению, после ухода Mick'a Taylor'a они стали ужасны. Я трижды уходил с их концертов, но каждый раз надеясь, что вот теперь будет лучше, неизменно разочаровываясь.

При этом я люблю Keith'a Richards'a, но их публика уже настолько возрастная, что, кажется, люди даже не хлопают, чтобы случайно не включился свет в зале.

Я вообще не понимаю, как группа продолжает существовать без действительно выдающегося гитариста.

При этом все рассказывают: "Я видел THE ROLLING STONES, к ним вышел Джефф Бек — было потрясающе". Или: "Вышел Eric Clapton — было великолепно". Или: "Играл Gary Clark — концерт был отличный".

И знаете, что это означает? Что когда на сцену выходит человек, действительно умеющий играть на гитаре, все становится великолепно. А в самой группе сейчас два гитариста, которые выглядят как статисты из "Игры престолов" и едва могут играть, шатаясь по сцене.

Но если вы хотите заплатить за это 800 долларов — это ваше право. Свободная страна. Точно так же я отношусь и к TWISTED SISTER.

Кто-то скажет: "Без Dee я не пойду". Или: "Без Mark'a Mendoza мне это неинтересно". Или еще без кого-то. И это нормально.

Я сам так говорил о других группах, поэтому прекрасно понимаю такую позицию. И я никого за это не осуждаю. Более того, спасибо всем, кто раньше покупал билеты на наши концерты. Искренне спасибо».

На вопрос о возможности записи нового материала TWISTED SISTER с Sebastian'ом Bach'ом French ответил:

«Это уже совсем другой вопрос. Мы больше не владеем правами на этот материал — мы их продали. Поэтому я даже не знаю, можем ли мы вообще записывать новую музыку. Честно говоря, мы об этом пока даже не задумывались».




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