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Новые комиксы от GODSMACK



Sumerian Comics объединилась с мультиплатиновой рок-группой GODSMACK для выпуска оригинального графического романа "Godsmack: Awake", вдохновленного знаковым альбомом коллектива "Awake". Предварительные заказы на 96-страничное полноцветное издание в твердом переплете уже открыты.



Основанный на текстах песен, тематике и атмосфере ставшего для GODSMACK знаковым альбома, "Godsmack: Awake" переосмысливает пластинку в виде мрачной сверхъестественной истории о памяти, чувстве вины, насилии и возможности освободиться от грехов, которые преследуют человека.



Главный герой — Sevrin, сломленный человек, который приходит в себя в одиночестве среди песчаных дюн Массачусетса, совершенно не помня, как оказался там. Все его тело покрыто синяками, часть времени бесследно исчезла из памяти, а единственной зацепкой остается коробок спичек, который снова и снова приводит его не в тот бар.



По мере того как разворачиваются события Хэллоуина, Sevrin переходит из одного захудалого бара в другой, переживая видения жестоких смертей, произошедших в разные эпохи. Каждое из них связано с жадностью, яростью и разрушенными жизнями людей, совершавших те же ошибки, что и он сам. С каждым новым видением на его теле появляются новые шрамы, все сильнее стирая границу между прошлым и настоящим, жизнью и загробным миром.



В ночь, когда призраки свободно бродят по земле, а демоны торжествуют, Sevrin должен решить, обречен ли он бесконечно проживать чужие судьбы или все-таки способен наконец проснуться и изменить свою собственную.



Автором "Godsmack: Awake" выступил Jonathan Hedrick, иллюстрации создала Giusi Lo Piccolo (известная по "Diablo: Dawn Of Hatred"), за цвет отвечал Simone D'Angelo, а леттеринг выполнил Toni Sardina. Издание выйдет в увеличенном формате (7,25 × 11 дюймов) в твердом переплете с суперобложкой.



Для предварительного заказа доступны пять вариантов комплектации.



Tier 1 — 40 долларов



графический роман в твердом переплете.



Tier 2 — 70 долларов



графический роман;

футляр (slipcase);

набор открыток;

карта цифрового доступа.



Tier 3 — 100 долларов



графический роман;

футляр;

набор открыток;

карта цифрового доступа;

футболка.



Tier 4 — 150 долларов (тираж ограничен 250 экземплярами)



графический роман;

футляр;

набор открыток;

карта цифрового доступа;

футболка;

декоративный автомобильный номер Oracle;

набор стопок;

коробок спичек Bad Magick Saloon;

пронумерованный экслибрис.



Tier 5 — 250 долларов (всего 50 экземпляров)



графический роман;

футляр;

набор открыток;

карта цифрового доступа;

футболка;

декоративный автомобильный номер Oracle;

набор стопок;

коробок спичек Bad Magick Saloon;

экслибрис с автографом Sully Erna.







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