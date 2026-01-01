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Барабанщик METALLICA о сферических концертах



LARS ULRICH в программе "Close To The Edge" поговорил о предстоящей резиденции METALLICA в концертном комплексе Sphere в Лас-Вегасе. Изначально группа объявила восемь концертов на площадке — с 1 по 31 октября, — но позже добавила выступления в ноябре (5 и 7 ноября), январе (28 и 30 января), феврале (4, 6, 18, 20, 25 и 27 февраля) и марте (4, 6, 11 и 13 марта).



«После завершения мирового тура "M72" мы возьмем пару недель, чтобы перевести дух, а потом придется начинать покорять вершину под названием Sphere.



Мы работаем над этим уже год-полтора. И, конечно, спасибо вам, ребята», — обратился Lars к участникам U2, ставшим первыми артистами, выступившими в Sphere в 2023 году. «Я был там в вечер открытия и просто охренел — был потрясен, вдохновлен, заряжен, всем сразу. Я тогда подумал: "Черт возьми, это какой-то совершенно новый рубеж".



Нам всем невероятно повезло иметь возможность играть такие концерты, общаться с публикой, экспериментировать с конфигурацией сцены, постоянно переосмысливать постановку. Но здесь все иначе. Это совершенно другой уровень. И возможность сделать это именно здесь невероятно вдохновляет. Вы, ребята, были первыми, и видеть то выступление было просто фантастикой. Так что теперь, три года спустя, когда через несколько месяцев мы сами выйдем на эту сцену, мы безумно взволнованы. Нам уже многое рассказывали о съемках и обо всем остальном. Это будет непросто. И, честно говоря, как и все, с кем я говорил об этом, я испытываю одновременно восторг и чувство, что это чертовски пугает. Но надеюсь, когда мы выйдем на сцену в первый вечер, у нас уже будет хоть какое-то представление о том, что мы делаем. А, как вы знаете, мы не так уж часто оказываемся в подобных ситуациях, потому что обычно любим выступать в условиях, которые полностью контролируем и хорошо знаем. Поэтому иногда очень полезно сознательно выбить себя из зоны комфорта.»



В ходе той же беседы Lars рассказал о своих рабочих отношениях с вокалистом и гитаристом METALLICA James'ом Hetfield'ом, с которым они основали группу в 1981 году.



«Мне хочется думать, что каждый из нас приносит в группу свою энергию, свой взгляд, свои сильные стороны — или как это лучше назвать. При этом я ни в коем случае не умаляю того, что вносят Kirk Hammett и Robert Trujillo, но все мы очень разные. И, конечно, мы с James'ом тоже разные. Черт, мы вместе уже 45 лет — это просто безумие. За эти 45 лет мы узнали друг друга настолько хорошо… Хотя, наверное, не так, как вы», — сказал он, вновь обращаясь к U2. «Вы ведь вместе учились в школе, росли практически в одном районе. У нас с James'ом совершенно разное прошлое: я вырос в Дании, он — в Южной Калифорнии и так далее. Но именно различия между нами, те разные влияния, источники вдохновения, воспитание, наши взгляды на жизнь и подход к делу — все это, как мне кажется, и делает METALLICA тем, чем она является».



Sphere в Лас-Вегасе — это концертная площадка вместимостью 17 600 зрителей, которая с момента открытия в сентябре 2023 года изменила представление о современных концертных шоу.



Комплекс, расположенный рядом с Venetian Resort и Wynn Las Vegas неподалеку от Лас-Вегас-Стрип, известен своими иммерсивными концертами и кинопоказами благодаря гигантскому 16K-экрану, окружающему зрителей со всех сторон, и передовой аудиосистеме.



За время своего существования Sphere уже принимал резиденции таких легендарных исполнителей, как U2, PHISH, DEAD & COMPANY и THE EAGLES.



Технологии нового поколения включают в себя светодиодный экран с самым высоким в мире разрешением, который охватывает зрительный зал сверху и по бокам, создавая полностью погружающее визуальное пространство. Кроме того, площадка оснащена самой современной концертной аудиосистемой Sphere Immersive Sound на базе HOLOPLOT, обеспечивающей исключительную четкость и точность звучания для каждого зрителя.



За десятилетия своей карьеры METALLICA неоднократно доказывали, что остаются в авангарде концертных технологий и нестандартных шоу, выступив перед миллионами поклонников на всех семи континентах — на площадках любого масштаба. Их нынешний мировой тур "M72", стартовавший весной 2023 года, уже собрал более четырех миллионов зрителей в Европе, Северной Америке, странах Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке, а его постановку и сами выступления многие называют одними из лучших за всю более чем сорокалетнюю историю группы.



Во время резиденции в Sphere классические хиты и неожиданные композиции из каталога METALLICA получат новое измерение благодаря уникальным технологиям площадки. Независимо от того, видел ли зритель группу с верхних ярусов стадиона, в небольшом клубе, театре или находился в знаменитой Snake Pit прямо у сцены "M72", возможности Sphere — включая крупнейший в мире LED-экран сверхвысокого разрешения, систему Sphere Immersive Sound с беспрецедентной детализацией и многосенсорные 4D-эффекты — позволят пережить концерт METALLICA совершенно по-новому. Причем это будет новый опыт не только для публики, но и для самих James'a Hetfield'а, Lars'а Ulrich'а, Kirk'а Hammett'а и Robert'а Trujillo.







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