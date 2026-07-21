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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Metallica

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|||| 21 июл 2026

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 июня на Principality Stadium, Cardiff, Wales, доступно для просмотра:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Cyanide
The Memory Remains
72 Seasons
The Unforgiven
Fuel
Kirk and Rob Doodle (Tom Jones' "Delilah")
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman






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КомментарииСкрыть/показать 21 )

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21 июл 2026
gravitgroove
father, что такое? Заметил что-то необычное за последние 30 с хвостиком лет от этого коллектива, или это overgrin перехватил аккаунт?
Будем надеяться, ты в порядке и не залип от инсульта на точке.
21 июл 2026
father
gravitgroove, это пост-ирония, только местные поймут:)
21 июл 2026
D
Dead Count
father, товарищ LU, перелогиньтесь!
21 июл 2026
father
Dead Count, ну....... это.......... совсем.....
.....
21 июл 2026
m
mohnatiy
father, уныло...... гитарная игра не куда негодиться......
но барабанщик вот хорошо стучит.... ровно :-)
21 июл 2026
father
mohnatiy, ушей нет совсем............
продюсера им надо нормального............
.....
....
....
21 июл 2026
m
mohnatiy
father, мне нравится, как по вечерам пятницы он переходит на человеческий) Видимо, водочка восстанавливает работу нейронов. Или наоборот)
21 июл 2026
gravitgroove
father, ну, я так и понял, что это намек на дорожку Domestos с хлором.
Только не хватило немного в духе "как обычно. - ..... смотреть, то не на - что!.... музыкантов...., ноль- их нет и не было?, один смех :-)"

По памяти эту чернуху не воссоздать в свободной интерпретации, нужно лезть, искать образец и списывать, но так лень.
21 июл 2026
m
mohnatiy
Представляю, какие непередаваемые чувства они испытывают, в триллионный раз играя мастер и нафиг алс мэттерс)
21 июл 2026
Altair21
mohnatiy, а Энтер Сендман не?) без неё вообще ни один концерт как будто бы не обходится
21 июл 2026
m
mohnatiy
Altair21, да конечно, и сендман туда же)
21 июл 2026
Corpsegrinder04
Играют и играют. У нас вон остопиздившую Волю и Разум уже 40 лет играют 14 разных групп, каждый месяц и не по разу.
Даже Фред гитарист недавно в Израиле играл перед маргиналами местными.
21 июл 2026
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, накрошил хлебушка там конечно томатный
21 июл 2026
R
R0ck_N_R0lla
mohnatiy, ну это просто свет в глаза попадал, плюс пьяный был ну так совпало че, а на диване дома он всех разъебет, Хэт этот вообще лох
21 июл 2026
m
mohnatiy
R0ck_N_R0lla, не был трезв, разыгран, не готов был показать максимум!
21 июл 2026
father
mohnatiy, а чё вам не нравится? Так-то Фред и правда Волю и разум нормально ебанул, даром что играть там нехуй
21 июл 2026
m
mohnatiy
father, да я так, в шутку. Про Фреда по-другому никак
21 июл 2026
H
HLL
'залип от инсульта на точке' ахаха крута сказано. но такое может быть новасть то редкая.
21 июл 2026
ggg666
Сиськи с первых же секунд) там тататаам
21 июл 2026
m
mohnatiy
ggg666, ты про Папашу?
просмотров: 1314

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