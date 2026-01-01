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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Heretic

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|||| сегодня

Новый альбом HERETIC выйдет летом



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HERETIC выпустят новую пластинку, получившую название "Shape Of Things To Come", 24 июля на Candlepower Records. Продюсером материала был Steve Watson из Watson House Studios, Pasadena, California




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