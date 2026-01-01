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*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
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The Pretty Reckless

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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я никогда не писала для лейбла»



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TAYLOR MOMSEN в недавнем интервью поговорила о новой пластинке "Dear God". Рассказывая о своем внутреннем состоянии во время работы над пластинкой, она отметила:

«Мы никогда не писали музыку ради лейбла. Мы работали с независимыми лейблами и всегда все делали по-своему. Думаю, правда в том, что я просто стала старше. За это время я прожила очень насыщенную жизнь и, наверное, наконец пришла к тому моменту, когда научилась принимать все ее стороны.

Именно это становится материалом для песен. Для меня больше не существует закрытых дверей. Нет ничего, что хотелось бы скрывать. Мне кажется, на этой пластинке я настолько открыла себя и свою жизнь, настолько честно показала все, что это ощущается невероятно освобождающе».

Продолжая тему, Momsen призналась, что обращение к «более честной и более необработанной версии» самой себя и группы на "Dear God" произошло совершенно естественно.

«Все получилось абсолютно само собой, и именно поэтому, как мне кажется, эта пластинка настолько особенная. Это не было чем-то, что я сознательно решила включить или выключить. Этот альбом буквально... Такое ощущение, будто его страницы вырвали прямо из моего дневника.

Поэтому в нем есть полное отсутствие какой-либо цензуры. И, если честно, я осознала это только за день до выхода пластинки. Тогда я вдруг подумала: "Ого... Это ведь очень откровенно". Но потом сказала себе: "Ну что ж, назад дороги нет. Мы уже внутри. Поехали".

Я пишу музыку прежде всего для себя. Всю жизнь это был мой способ разобраться в собственной жизни, понять, кто я такая, как воспринимаю мир и саму себя. Это мой инструмент, который помогает все это проживать. И чем больше жизни ты проживаешь, тем больше появляется материала, на который можно опереться, тем больше тебе есть что сказать».

Taylor также рассказала, почему вновь решила самостоятельно продюсировать "Dear God" вместе с Jonathan'ом Wyman'ом и гитаристом THE PRETTY RECKLESS Ben'ом Phillips'ом.

«Вообще, мы всегда работали именно так. В мире THE PRETTY RECKLESS у нас очень сплоченная команда. Первые несколько альбомов мы записывали вместе с Kato Khandwala. По сути, он был пятым участником группы — просто не ездил с нами в туры.

Потом мы его потеряли, и "Death By Rock And Roll" стал первой пластинкой после этой утраты. Нам пришлось понять, как двигаться дальше без него. К счастью, я знала еще одного человека — моего очень хорошего друга Jonathan'a Wyman'a, потрясающего звукорежиссера. Мы позвонили ему, и в итоге "Death By Rock And Roll" совместно продюсировали я, Ben и Jon.

Мы всегда придерживались философии THE BEATLES. Нам хочется развивать то, что уже было создано вместе с человеком, с которым мы работали раньше. Нам нужен свой George Martin. Мы хотим, чтобы продюсер был частью того, что мы создаем, потому что именно так происходит естественная эволюция группы.

Мне совершенно неинтересно постоянно менять продюсеров и позволять каждому привносить в нашу музыку собственное звучание. Мы сами прекрасно знаем, как должны звучать THE PRETTY RECKLESS. Именно песни подсказывают, каким должно быть их звучание. Поэтому задача очень простая — попасть в студию и добиться того, чтобы музыка, которую я слышу у себя в голове, в итоге зазвучала из колонок так, чтобы ее услышали все остальные.

Именно благодаря совместной работе нам это удается. Конечно, за этим стоит огромное количество усилий. Но эта команда работает. А если что-то работает, зачем это менять?»




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