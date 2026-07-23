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Лидер ACCEPT: «В 90-е выпускали те еще альбомы...»



WOLF HOFFMANN в недавнем интервью ответил, есть ли в дискографии группы какие-либо альбомы, которые, по его мнению, не были оценены по достоинству или, возможно, были не так поняты:



«Да, мы выпустили несколько альбомов в 1990-х, которыми я не особо горжусь, потому что это было странное время и мы не знали, что делать, так как чувствовали, что тяжёлый металл в том виде, в котором он был в 1980-х, закончился. Начались 1990-е, появились ребята во фланелевых рубашках и гранж, и никто по-настоящему не увлекался тяжёлым металлом с его сокрушительными гитарными соло. Так что на этих альбомах мы немного изменили наш стиль. И, оглядываясь назад, я бы предпочёл забыть все 1990-е, если честно. А ещё у нас есть альбом под названием "Eat The Heat", который вышел в конце 1980-х, и мнения о нём разделились. Но в основе этого альбома, как мне показалось, лежало несколько блестящих идей для песен, и именно поэтому я очень горжусь тем, что нам удалось переделать одну из них — она называется "Hellhammer" — и сделать её действительно такой, какой мы бы её сделали именно сейчас, и это оказалось здорово».



Обновленная версия "Hellhammer" включена в юбилейную пластинку "Teutonic Titans 1976–2026", релиз которой намечен на четвертое сентября на Napalm Records.







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