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Accept

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Лидер ACCEPT: «В 90-е выпускали те еще альбомы...»



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WOLF HOFFMANN в недавнем интервью ответил, есть ли в дискографии группы какие-либо альбомы, которые, по его мнению, не были оценены по достоинству или, возможно, были не так поняты:

«Да, мы выпустили несколько альбомов в 1990-х, которыми я не особо горжусь, потому что это было странное время и мы не знали, что делать, так как чувствовали, что тяжёлый металл в том виде, в котором он был в 1980-х, закончился. Начались 1990-е, появились ребята во фланелевых рубашках и гранж, и никто по-настоящему не увлекался тяжёлым металлом с его сокрушительными гитарными соло. Так что на этих альбомах мы немного изменили наш стиль. И, оглядываясь назад, я бы предпочёл забыть все 1990-е, если честно. А ещё у нас есть альбом под названием "Eat The Heat", который вышел в конце 1980-х, и мнения о нём разделились. Но в основе этого альбома, как мне показалось, лежало несколько блестящих идей для песен, и именно поэтому я очень горжусь тем, что нам удалось переделать одну из них — она называется "Hellhammer" — и сделать её действительно такой, какой мы бы её сделали именно сейчас, и это оказалось здорово».

Обновленная версия "Hellhammer" включена в юбилейную пластинку "Teutonic Titans 1976–2026", релиз которой намечен на четвертое сентября на Napalm Records.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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23 июл 2026
Exceptional
Заголовок в стиле ЗС? В принципе, современному Accept подходит.

>>>никто по-настоящему не увлекался тяжёлым металлом с его сокрушительными гитарными соло
Вот ладно американцы такую хуйню несут, но европейцы?
А вообще, он лишь подтверждает мою догадку, что сам он не увлекается ничем, кроме собственной музыки. Это и видно по последним 3-4 постным альбомам.
23 июл 2026
a
asog
Врёт он. Вся вкуснотищща экстремального метала была сделана в 90ых годах в первой их половине
просмотров: 433

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