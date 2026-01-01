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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на London Stadium, London, England, третьего июля, доступно для просмотра:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Holier Than Thou
Of Wolf and Man
Lux Æterna
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle (Ian Dury's "Sex & Drugs & Rock & Roll" and The Clash’s “Guns of Brixton”)
Fade to Black
Cyanide
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Hardwired
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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