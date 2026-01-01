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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на London Stadium, London, England, третьего июля, доступно для просмотра:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

Of Wolf and Man

Lux Æterna

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (Ian Dury's "Sex & Drugs & Rock & Roll" and The Clash’s “Guns of Brixton”)

Fade to Black

Cyanide

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Hardwired

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets CyanideOrionNothing Else MattersSad but TrueHardwiredFuelSeek & DestroyMaster of Puppets http://www.metallica.com







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