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Новое видео AMON AMARTH



Gjallarhorn, новое видео группы AMON AMARTH, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "The Allfather Awakens", релиз которого намечен на второе октября на Metal Blade Records:



01. Gjallarhorn

02. Eight Legs Of Thunder

03. Kvasir's Blood

04. We Rule The Waves

05. Upphaf

06. Die With A War Cry

07. Raven God

08. The Allfather Awakes

09. Oden's Hunt

10. Ascending Like An Eagle











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