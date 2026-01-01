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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Amon Amarth

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Новое видео AMON AMARTH



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Gjallarhorn, новое видео группы AMON AMARTH, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "The Allfather Awakens", релиз которого намечен на второе октября на Metal Blade Records:

01. Gjallarhorn
02. Eight Legs Of Thunder
03. Kvasir's Blood
04. We Rule The Waves
05. Upphaf
06. Die With A War Cry
07. Raven God
08. The Allfather Awakes
09. Oden's Hunt
10. Ascending Like An Eagle






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