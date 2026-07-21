Kill Count Increase, новое видео HATEBREED, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Fatal Paradox", продюсером которого был Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ACCEPT, SHADOWS FALL)", а релиз намечен на шестое ноября на BLKIIBLK:
01. Kill Count Increase
02. The Carrion Choir
03. Decisions Become Destinies
04. Total Invincible
05. Fatal Paradox
06. Still A Threat
07. Sacrifice Season (feat. OBITUARY's John Tardy)
08. Truth Is A Lion
09. Make The Demons Obey
10. None Left To Save
11. Poison Planet
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