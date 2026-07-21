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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Hatebreed

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21 июл 2026 : 		 Новое видео HATEBREED

22 июн 2026 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет в этом году

19 май 2026 : 		 Лидер HATEBREED о новом альбоме

9 фев 2026 : 		 Новый альбом HATEBREED почти готов

30 окт 2025 : 		 Почему HATEBREED существуют так долго? Отвечает барабанщик

19 окт 2025 : 		 Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли

15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво
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|||| 21 июл 2026

Новое видео HATEBREED



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Kill Count Increase, новое видео HATEBREED, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Fatal Paradox", продюсером которого был Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ACCEPT, SHADOWS FALL)", а релиз намечен на шестое ноября на BLKIIBLK:

01. Kill Count Increase
02. The Carrion Choir
03. Decisions Become Destinies
04. Total Invincible
05. Fatal Paradox
06. Still A Threat
07. Sacrifice Season (feat. OBITUARY's John Tardy)
08. Truth Is A Lion
09. Make The Demons Obey
10. None Left To Save
11. Poison Planet




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Вчера сел их послушать, быстро устал, но потом Spotify подкинул альбом Imprint группы Vision of Disorder. Блядь, это просто какая-то потерянная жемчужина, просто разъеб. Учитывая то, какое говно в жанре стало популярным, вдвойне приятно находить такое, всем советую.
21 июл 2026
P
Papa
Вашингтон Ирвинг, у HATEBREED удался только Supremacy
22 июл 2026
Altair21
Papa, да ладно, The Rise of Brutality и Perserverance тож очень годные альбомы. Хотя именно как раз Supremacy я услышал первым. А так что ждать от такой незамысловатой музыки? Двух-трёхаккордное максимально прямолинейное и однотипное хуярилово. Это музыка больше для концертов, для пита, слема, моша... А так конечно это скучно слушать, 2-3 песни слуханул, а дальше оно всё одинаковое сливается в одну серую массу без каких либо интересных решений, находок и т.п.
22 июл 2026
Tomahawk
Вашингтон Ирвинг, у них я прям фанател по "попсовому" From Bliss to Devastation, но импринт пометил в своей памяти как достойный последующего переслушивания.
просмотров: 542

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