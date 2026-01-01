сегодня



Басист NICKELBACK: «Мы уже продали 80% каталога пару лет назад»



MIKE KROEGER в новом интервью поговорил о недавней тенденции, когда артисты продают свои каталоги издательских прав и права на мастер-записи. После того как интервьюер заметил, что каталог NICKELBACK «должен стоить» как минимум 200 миллионов долларов, Mike ответил :



«Ну, мы узнали, сколько он стоит, потому что продали 80 % этого каталога. [Мы сделали это] пару лет назад.



Попытка определить стоимость чего-то подобного — дело интересное. Очень интересное. Это был реально очень необычный и интересный процесс, но мы нашли хорошего партнера и очень довольны тем, как всё прошло».



На вопрос, «следил ли он весь день в приложение Bank of America», когда заключалась сделка, в ожидании поступления денег, Mike ответил:



«Это довольно дико. Но не менее, чем выходить на сцену перед полным стадионом или что-то в этом роде. Эта жизнь была чем угодно, только не обычной».







+0 -0



просмотров: 121

