Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

Nickelback

*



23 июл 2026 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы уже продали 80% каталога пару лет назад»

14 июл 2026 : 		 JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK

27 мар 2026 : 		 NICKELBACK и MEGAN THEE STALLION перезаписали "How You Remind Me"

20 мар 2026 : 		 Новая песня NICKELBACK

10 ноя 2025 : 		 Новое видео NICKELBACK и SHENANDOAH

13 окт 2025 : 		 SAMMY HAGAR на новом альбоме NICKELBACK

28 июл 2025 : 		 Концертное видео NICKELBACK

7 мар 2025 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы пока не знаем, каким будет следующий шаг»

1 фев 2025 : 		 Новое видео NICKELBACK

19 дек 2024 : 		 Новое видео NICKELBACK

27 сен 2024 : 		 Концертный трек от NICKELBACK

31 июл 2024 : 		 Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива

18 апр 2024 : 		 Басист NICKELBACK об уходе барабанщика

11 апр 2024 : 		 NICKELBACK о вражде с другими группами

7 апр 2024 : 		 Почему NICKELBACK так не любят?

17 фев 2024 : 		 Фильм о NICKELBACK в кино

10 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY мог выступить с NICKELBACK

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

22 сен 2023 : 		 Новое видео NICKELBACK

18 сен 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK прекращает обсуждение темы ненависти к группе

7 авг 2023 : 		 У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом

1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист NICKELBACK: «Мы уже продали 80% каталога пару лет назад»



zoom
MIKE KROEGER в новом интервью поговорил о недавней тенденции, когда артисты продают свои каталоги издательских прав и права на мастер-записи. После того как интервьюер заметил, что каталог NICKELBACK «должен стоить» как минимум 200 миллионов долларов, Mike ответил :

«Ну, мы узнали, сколько он стоит, потому что продали 80 % этого каталога. [Мы сделали это] пару лет назад.

Попытка определить стоимость чего-то подобного — дело интересное. Очень интересное. Это был реально очень необычный и интересный процесс, но мы нашли хорошего партнера и очень довольны тем, как всё прошло».

На вопрос, «следил ли он весь день в приложение Bank of America», когда заключалась сделка, в ожидании поступления денег, Mike ответил:

«Это довольно дико. Но не менее, чем выходить на сцену перед полным стадионом или что-то в этом роде. Эта жизнь была чем угодно, только не обычной».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом