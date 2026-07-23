сегодня



DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME



После более чем десяти лет, посвященных чествованию легенд хард-рока и хэви-металла, Metal Hall Of Fame расширяет свою деятельность, запуская собственный подкаст — "Metal Hall Of Fame". Первый выпуск вышел 21 июля 2026 года на официальном YouTube-канале Metal Hall Of Fame.



Ведущими программы стали телеведущая Cathy Rankin и основатель и генеральный директор Metal Hall Of Fame Pat Gesualdo. Подкаст даст поклонникам возможность услышать откровенные беседы и ранее неизвестные истории от известных музыкантов и знаковых представителей музыкальной индустрии.



Гостями дебютного выпуска стали David Ellefson (MEGADETH) и Jimmy Kay, сооснователь The Metal Voice. Они расскажут о своих текущих музыкальных проектах, вспомнят, как Sharon и Оззи вместе с Pat Gesualdo помогли исполнить последнее желание первого барабанщика Ozzy Osbourne Ли Керслейка, вручив ему платиновые награды за работу над альбомами "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman". Кроме того, разговор затронул современное состояние музыкальной индустрии и многие другие темы.



Каждый выпуск подкаста будет записываться с участием Cathy Rankin в студии Pratt Podcasting Studios, тогда как Pat Gesualdo будет подключаться либо прямо из тура, где он выступает в составе звездного концертного состава Metal Hall Of Fame, либо с крупных мероприятий, проходящих при участии передвижного музея и гастрольного автобуса организации, либо из студии. Слушателей ждут истории от легендарных музыкантов и руководителей музыкальной индустрии, закулисные рассказы о церемониях введения в Metal Hall Of Fame, а также обсуждение событий, формирующих современную мировую сцену хард-рока и хэви-металла.



Партнерами Metal Hall Of Fame выступают Ellefson Coffee Co., Pratt Podcasting, Monster Energy и Danny Wimmer Presents.



Metal Hall Of Fame — некоммерческая организация, которая чествует легендарных музыкантов хард-рока и хэви-металла, а также выдающихся представителей музыкальной индустрии, проводя концертные туры, церемонии награждения и специальные выступления по всему миру. Кроме того, организация реализует бесплатные музыкальные программы для детей с особыми потребностями.







+0 -0



( 18 ) просмотров: 748

