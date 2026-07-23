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*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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David Ellefson

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23 июл 2026 : 		 DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME

12 июл 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Если я не в составе MEGADETH, я считаю это сольным проектом DAVE MUSTAINE»

13 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для меня проблема в ИИ то, что он искусственный, и не интеллект»

2 май 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Много что я придумал!»

9 апр 2026 : 		 В чем смысл жизни? Отвечает DAVID ELLEFSON

24 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON целиком исполнил альбом MEGADETH

11 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»

20 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»

18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»
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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME



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После более чем десяти лет, посвященных чествованию легенд хард-рока и хэви-металла, Metal Hall Of Fame расширяет свою деятельность, запуская собственный подкаст — "Metal Hall Of Fame". Первый выпуск вышел 21 июля 2026 года на официальном YouTube-канале Metal Hall Of Fame.

Ведущими программы стали телеведущая Cathy Rankin и основатель и генеральный директор Metal Hall Of Fame Pat Gesualdo. Подкаст даст поклонникам возможность услышать откровенные беседы и ранее неизвестные истории от известных музыкантов и знаковых представителей музыкальной индустрии.

Гостями дебютного выпуска стали David Ellefson (MEGADETH) и Jimmy Kay, сооснователь The Metal Voice. Они расскажут о своих текущих музыкальных проектах, вспомнят, как Sharon и Оззи вместе с Pat Gesualdo помогли исполнить последнее желание первого барабанщика Ozzy Osbourne Ли Керслейка, вручив ему платиновые награды за работу над альбомами "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman". Кроме того, разговор затронул современное состояние музыкальной индустрии и многие другие темы.

Каждый выпуск подкаста будет записываться с участием Cathy Rankin в студии Pratt Podcasting Studios, тогда как Pat Gesualdo будет подключаться либо прямо из тура, где он выступает в составе звездного концертного состава Metal Hall Of Fame, либо с крупных мероприятий, проходящих при участии передвижного музея и гастрольного автобуса организации, либо из студии. Слушателей ждут истории от легендарных музыкантов и руководителей музыкальной индустрии, закулисные рассказы о церемониях введения в Metal Hall Of Fame, а также обсуждение событий, формирующих современную мировую сцену хард-рока и хэви-металла.

Партнерами Metal Hall Of Fame выступают Ellefson Coffee Co., Pratt Podcasting, Monster Energy и Danny Wimmer Presents.

Metal Hall Of Fame — некоммерческая организация, которая чествует легендарных музыкантов хард-рока и хэви-металла, а также выдающихся представителей музыкальной индустрии, проводя концертные туры, церемонии награждения и специальные выступления по всему миру. Кроме того, организация реализует бесплатные музыкальные программы для детей с особыми потребностями.




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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23 июл 2026
Corpsegrinder04
Я как понимаю этот маслобой у них там что-то в духе нашего Нагиева или Безрукова. В каждой жопе затычка.
Шоу, подкаст, суходрочка или интервью , обязательно всплывает Элефсон.
С ним новости выходят чаще чем с Золотым или Метлой.
23 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, скорее типа Алипова/Дробышевского/Панчина и других подобных маргиналов, которых постоянно приглашают в гости любители попиздеть за столом с микрофонами в студии
23 июл 2026
rassol
Вашингтон Ирвинг, ну, Дробышевский по крайней мере хоть делом занят - он у меня в Хотылёво уже который год неандертальцев копает.
23 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
rassol, и хорошо. Чем меньше пиздежа от него и прочих т.н. «научпоперов» в сети, тем лучше.
23 июл 2026
Hellg
Вашингтон Ирвинг, ну он не только разговаривает и копает, но и пишет книги. Как популяризатор науки, он довольно правильно выступает. Но конечно, нужно читать.
23 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Hellg, у меня к научпопу двоякое отношение. С одной стороны, знания - свет и сила. Это хороший способ расширить кругозор ребенка-подростка, это, возможно, позволит ему какое-то решение принять в области того, в какой области знания развиваться. С другой - я очень часто встречаю в жизни людей, нахватавшихся поверхностных знаний в той или иной сфере благодаря научпопу, и взрастивших таким путем ложное представление о собственных компетенциях. К тому же, сам научпоп превратился в околорелигиозное движение со своими идолами, чьи слова не подвергаются критике и превращаются в догмы, а это уже противоречит фундаментальным ценностям науки. Прекрасное выступление на тему:
https://youtu.be/8hMmPZT7Rws?si=gmfqg1N_AdN3L1xd
23 июл 2026
gravitgroove
Corpsegrinder04, с нагиевым определенно есть связь в плане отмены и отсутствия большого таланта в той сфере, в которой они в основном прославились.
23 июл 2026
G
GlowoErzum
gravitgroove, ну на заре карьеры, Нагиев действительно что-то умел. И образы менял, и вполне неплохо в них уживался.
23 июл 2026
Dem0niac
resurgamresponses, ну, кстати, я тоже Нагиева считал какой-то кривляющейся хуетой во всяких модернах и прочем шлаке. До тех пор, пока не посмотрел сериал Чикатило. И он в роли Андрей Романыча ну просто превосходен, даром, что визуально совсем не похож - но сыграть вконец ёбнутого убийцу у него получилось на мой вкус отменно.
23 июл 2026
m
mohnatiy
Dem0niac, что ж ты так про модерн! По мне так вторая часть - одно из лучшего, что происходило с постсовковым ТВ.
23 июл 2026
gravitgroove
Dem0niac, на самом деле у него есть "Непрощенный* 2018 года, он отлично там вписался и это именно роль, игра. Таму персонажу веришь и сопереживаешь. Но смысл в том, что Дмитрий в основном выбирал не те проекты, которые под стать его харизме и типажу. Как комедийный актер он непригоден, он плохой клоун, плоский и трэшовый, как пародия на без того всратого петросяна (поскольку сам Петросян - плохая пародия на Аркадия Райкина). Ему отлично идут отрицательные персонажи, либо роли вот таких надломленных обстоятельствами людей. Но когда он строит из себя мачо или пытается быть смешным хочется выбросить телевизор из окна и желательно чтобы он упал именно на него.
Разумеется виноват не только актер, но и режиссер, который вовлекает в проект не того актера.
23 июл 2026
resurgamresponses
gravitgroove, а что в Чистилище он по твоему норм сыграл что ли?
так то с тобой согласен что он бестолковый актер, более гэговый клоун, не видел ни одного фильма норм с ним. но и фильмографию его не зазыривал )))
23 июл 2026
gravitgroove
resurgamresponses, нет, он гламурным слишком вышел, но это к Невзорову, который Глебыч-конефил. В сериале Крот он вписался норм, как и неплохо исполнил упомянутом "Непрощенный". "Чикатило" еще не смотрел, только начал и бросил на первой серии - не понравилось сразу. Это, пожалуй, все. Но опять же, хороший режиссер пошлет лесом продюсеров с их условиями по актерам и поставит правильный типаж и нужного атера, а если не сможет послать, то сделает годное даже из капризного бездаря.
23 июл 2026
resurgamresponses
Dem0niac, не смотрел по чесноку.
23 июл 2026
Pennywise
Дзюба же!!!!
23 июл 2026
Rutger
Эллефсону нужен свой подкаст, Metal Darwin's Blade. Обсуждаются самые головокружительные карьерные "взлеты" в истории металла.
23 июл 2026
resurgamresponses
Надо бы плюсы минусы допилить, а то что то не хватает
просмотров: 748

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