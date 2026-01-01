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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
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Judas Priest

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Выходит юбилейная версия альбома JUDAS PRIEST



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Exciter Records объявил о выпуске JUDAS PRIEST "Sad Wings Of Destiny (Original 1976 Masters)" — нового архивного издания, посвященного 50-летию легендарного альбома. Впервые эта версия выйдет на CD и будет продаваться исключительно на мерч-стендах во время европейского летнего тура JUDAS PRIEST "Faithkeepers" 2026 года.

Это юбилейное издание одного из самых влиятельных и знаковых альбомов в истории хэви-металла было создано на основе оригинальных аналоговых стереомастер-лент 1976 года. Реставрация позволила представить оригинальные миксы с максимально возможной точностью и чистотой звучания, сохранив при этом характер, динамику и атмосферу записи, благодаря которым "Sad Wings Of Destiny" стал одной из краеугольных пластинок жанра.

Работа над проектом началась с бережной консервации и оцифровки оригинальных аналоговых мастер-лент в высоком разрешении в лондонской студии British Grove Studios под руководством Tom Allom и Luie Stylianou. После этого материал был заново отмастерен лауреатом премии «Грэмми» Matt Colton в Metropolis Studios в Лондоне, при этом особое внимание уделялось сохранению духа и целостности оригинальных записей.

Кроме того, юбилейное издание возвращает альбому изначально задуманную последовательность композиций — пластинка вновь открывается инструменталом "Prelude", позволяя услышать "Sad Wings Of Destiny" именно так, как его задумывала группа в 1976 году.

Основатель Exciter Records Michael Closter заявил:

«За прошедшие десятилетия этот альбом неоднократно переиздавался различными компаниями в разных странах. Когда Exciter Records приобрел оригинальные аналоговые мастер-ленты, перед нами открылась редкая возможность вернуться непосредственно к первоисточнику. Мы бережно восстановили эти ленты, создали их цифровой архив для будущих поколений и подготовили новый мастер непосредственно с оригинальных записей. Мы убеждены, что именно эта версия является наиболее точным и аутентичным воплощением оригинального "Sad Wings Of Destiny"».

Эксклюзивный CD, который дебютирует во время европейского тура "Faithkeepers" летом 2026 года, станет лишь первым этапом масштабной программы, посвященной 50-летию "Sad Wings Of Destiny". В течение юбилейной кампании Exciter Records планирует выпустить дополнительные архивные проекты и специальные издания, посвященные истории и наследию одного из важнейших альбомов в истории тяжелой музыки.

В интервью OC Weekly в 2015 году вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford назвал "Sad Wings Of Destiny" своим любимым альбомом группы.

«Я действительно обожаю эту пластинку. В ней очень многое сошлось воедино, и она имеет огромное значение как для JUDAS PRIEST, так и для всей истории хэви-металла. Это очень цельная работа, в которой воплощено все лучшее, что есть в PRIEST: риффы, темп, авторская работа и вокал. Она по-прежнему выдерживает испытание временем и остается одной из моих самых любимых записей. Хотя это вовсе не означает, что я не люблю остальные наши альбомы».




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