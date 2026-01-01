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Tank

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|||| 22 июл 2026

Новое видео TANK



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Turn Your Head Around, новое видео TANK, доступно для просмотра. Выпуск клипа приурочен к анонсу делюкс-версии дебютного альбома "Filth Hounds From Hades", релиз которой намечен на 14 августа:

Disc 1

01. Shellshock
02. Struck By Lightning
03. Run Like Hell
04. Blood, Guts and Beer
05. T.W.D.A.M.O.
06. Turn Your Head Around
07. Heavy Artillery
08. Who Needs Love Songs
09. Filth Hounds Of Hades
10. (He Fell In Love With A) Stormtrooper
11. Don't Walk Away (Live - Bonus Single)
12. The Snake (Bonus Single)
13. Steppin' On A Landmine (Single B-side)
14. Don't Walk Away (Single A-side)
15. Shellshock (Single B-side)
17. (He Fell In Love With A) Stormtrooper (Single Version)

Disc 2

01. Shellshock (Live 1981) [CD Only]
02. Steppin' On A Landmine (Live 1981) [CD Only]
03. Blood, Guts and Beer (Live 1981)
04. Run Like Hell (Live 1981) [CD Only]
05. Don't Walk Away (Live 1981) [CD Only]
06. Filth Hounds Of Hades (Live 1981) [CD Only]
07. (He Fell In Love With A) Stormtrooper (Live 1981) [CD Only]
08. The Snake (Live 1981) [CD Only]
09. Hammer On (Radio Session) [CD Only]
10. Don't Walk Away (Radio Session) [CD Only]
11. Heavy Artillery (Radio Session) [CD Only]
12. (He Fell In Love With A) Stormtrooper (Radio Session) [CD Only]
13. Shellshock (Demo)
14. Run Like Hell (Demo)
15. Blood, Guts, And Beer (Demo)




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